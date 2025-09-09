Beste Belg in de Vuelta gaat niet naar WK: ligt hij er wakker van?

Junior Lecerf heeft zich met een sterke prestatie in de Vuelta in de kijker gereden. Toch blijft deelname aan het WK in Kigali uit. De jonge renner werd door bondscoach Serge Pauwels als reserve aangeduid, ondanks zijn opvallende klimcapaciteiten.

De 22-jarige Junior Lecerf wist zich via een ontsnapping op te werken tot de top tien van het algemeen klassement. Daarmee groeide hij onverwacht uit tot kopman binnen zijn ploeg Soudal Quick-Step. Zelfs ervaren renners zoals Mikel Landa reden in zijn dienst. “Ik ben nog altijd maar een kleine coureur,” relativeerde Lecerf zijn rol tijdens een persmoment op de rustdag aan Het Nieuwsblad.

Zijn bescheidenheid contrasteert met zijn prestaties. Als negende in het klassement toont hij aan dat België naast Evenepoel en Uijtdebroeks nog een derde rondetalent heeft. Toch blijft hij nuchter onder de aandacht. “Ik ben een beetje bang of verlegen om met die mannen te gaan praten,” gaf hij toe over zijn omgang met andere klassementsrenners.

Geen WK-selectie

Ondanks zijn sterke Vuelta werd Lecerf niet opgenomen in de definitieve selectie voor het WK in Rwanda. Hij werd wel als reserve aangeduid, maar dat biedt weinig perspectief op deelname. “Jammer natuurlijk om er net naast te grijpen,” reageerde hij. Bondscoach Pauwels lichtte de beslissing persoonlijk toe. “We hebben gesproken en Serge heeft me uitgelegd dat het net niet is,” aldus Lecerf.

De renner uit Kluisbergen blijft hoopvol voor toekomstige selecties, zeker op parcoursen die hem beter liggen. Zijn klimvermogen en uithouding maken hem geschikt voor selectieve wedstrijden, maar hij beseft dat ervaring en timing ook een rol spelen.

Lecerf gelooft in geleidelijke groei. Hij stond dit jaar op de longlist voor de Tour de France, maar is tevreden dat hij uiteindelijk in de Vuelta mocht starten. “Had de ploeg me opgeroepen voor de Tour, ik was met plezier gegaan, maar dan spreken we over het allerhoogste niveau,” verklaarde hij.

Eindklassement

De komende dagen in Spanje zullen bepalend zijn voor zijn eindklassering. Lecerf blijft gefocust op het klassement en laat zich niet afleiden door externe, hoge verwachtingen, zo laat hij nog weten.