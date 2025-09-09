Dit heeft Wout van Aert te zeggen over het vertrek van Tiesj Benoot en Olav Kooij

Het vertrek van Tiesj Benoot en Olav Kooij bij Team Visma Lease a Bike richting Decathlon CMA CGM roept gemengde gevoelens op binnen de ploeg. Wout van Aert reageert zakelijk maar ook persoonlijk op het aangekondigde afscheid van twee gewaardeerde collega's.

Wout van Aert heeft zich uitgesproken over het vertrek van Benoot en Kooij richting volgend seizoen. In een reactie aan Het Laatste Nieuws benadrukt hij dat het verlies niet alleen sportief is, maar ook persoonlijk.

“Naast het feit dat we twee supersterke renners verliezen, had ik met Olav en Tiesj ook persoonlijk een goeie band,” klinkt het bij onze landgenoot.



Hoewel Van Aert hun keuze begrijpt, spreekt hij zijn voorkeur uit. “Ik had hen liever zien blijven, maar ik begrijp hun beslissing wel.” Daarmee erkent hij de professionele afwegingen die renners maken in hun carrière, zonder afbreuk te doen aan zijn eigen teleurstelling.

Sportieve uitdaging

Het vertrek van Benoot, die toegeeft beter te zullen verdienen, en Kooij betekent dat Visma Lease a Bike twee renners verliest die een vaste waarde waren in het team. Van Aert noemt hen “supersterk”, wat wijst op hun rol in zowel klassiekers als etappekoersen. Hun afwezigheid zal voelbaar zijn.

De uitdaging ligt volgens Van Aert in het behouden van de teamdynamiek. “Hopelijk ontstaat er snel een goeie chemie tussen de renners die er zijn en die er bijkomen,” stelt hij. Het teamgevoel is bij de Nederlandse wielerploeg altijd al heel belangrijk geweest.