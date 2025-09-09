Onzekerheid groeit over fusie tussen Lotto en Intermarché: belofte niet nagekomen

De aangekondigde fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty roept steeds meer vragen op binnen het peloton. Renners zoals Kamiel Bonneu ervaren een gebrek aan duidelijkheid, ondanks eerdere toezeggingen van de ploegleiding om op korte termijn meer informatie te verschaffen.

Tijdens de Vuelta sprak Bonneu zich uit over de situatie. Volgens de renner van Intermarché-Wanty zou er op de eerste rustdag van de ronde meer duidelijkheid komen over de geplande samensmelting van beide Belgische WorldTour-teams. Die belofte werd echter niet ingelost. “Meer dan ‘achter de schermen zijn we hard aan het werk’ kregen we tot dusver niet te horen,” verklaarde hij tegenover Het Belang van Limburg.

De onzekerheid heeft directe gevolgen voor renners met een lopend contract, zoals Bonneu zelf, die tot eind 2026 verbonden is aan Intermarché-Wanty. Hoewel hij ervan uitgaat dat zijn overeenkomst gerespecteerd zal worden, erkent hij dat de situatie hem niet onberoerd laat. “Die onzekerheid knaagt toch wat aan me,” gaf hij toe.

Te veel renners

Een van de grootste zorgen is het aantal renners dat onder contract staat bij beide ploegen. Een fusie zou leiden tot een overbezetting, waardoor niet alle renners gegarandeerd zijn van een plek in de nieuwe structuur. Bonneu wees erop dat dit vooral problematisch is voor zij die geen zekerheid hebben over hun toekomst. “Degenen die uit de boot vallen, weten immers dat het steeds moeilijker wordt om ergens onderdak te vinden,” aldus de 26-jarige renner.

De sportieve context van Bonneu speelt eveneens mee. Na een seizoen met wisselende prestaties zou een sterke slotweek in de Vuelta hem goed uitkomen. Niet alleen om zijn waarde te bevestigen, maar ook om zich in de kijker te rijden bij de toekomstige fusieploeg. “Zeker na het seizoen dat ik achter de rug heb,” benadrukte hij.

Duidelijkheid

Binnen beide ploegen groeit de roep om transparantie. Renners en stafleden willen weten waar ze aan toe zijn, zeker nu het seizoen zijn laatste fase ingaat. De fusie, die op papier een versterking van de Belgische wielersport moet betekenen, dreigt op menselijk vlak voor spanningen te zorgen.

Zolang concrete communicatie uitblijft, blijft de nervositeit onder betrokkenen toenemen. Ook CEO Heulot van Lotto zou wel eens zonder job kunnen vallen. De deadline loopt echter nog eventjes vooraleer alles met de UCI geregeld moet zijn.

