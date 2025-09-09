Renner van Visma Lease a Bike moet seizoen vroegtijdig afsluiten door operatie die hem lang aan de kant houdt

Loe van Belle, talentvol renner van Visma Lease a Bike, heeft zijn seizoen voortijdig moeten beëindigen. Een noodzakelijke medische ingreep maakt verdere deelname aan wedstrijden onmogelijk. De Nederlander blikt terug op een moeizaam jaar.

De 23-jarige Loe Van Belle zal binnenkort geopereerd worden aan een vernauwing van de bekkenslagader, een blessure die vaker voorkomt onder wielrenners. Op zijn Strava-account meldde hij na een lange trainingsrit van 213 kilometer dat het voorlopig zijn laatste zou zijn. “Een operatie is onvermijdelijk,” gaf hij aan in zijn toelichting.

Het seizoen van Van Belle verliep verre van ideaal. In de Tour of Britain moest hij na drie dagen opgeven, wat al de zevende voortijdige opgave van het jaar betekende. De renner uit Zoetermeer kampte met terugkerende fysieke klachten die hem belemmerden in zijn prestaties.

Typische blessure

De bekkenslagaderoperatie is een bekende ingreep in het wielrennen. Fabio Jakobsen onderging eerder dit jaar dezelfde procedure en keerde pas maanden later terug in competitie. Ook Shirin van Anrooij en Eli Iserbyt moesten door vergelijkbare klachten onder het mes.

Van Belle hoopt na de operatie weer pijnvrij te kunnen trainen en koersen. Zijn ploeg, Visma Lease a Bike, heeft nog geen officiële reactie gegeven, maar de verwachting is dat hij pas in 2026 opnieuw in actie zal komen. De renner is inmiddels bezig aan zijn derde seizoen op WorldTour-niveau, na een succesvolle periode in de opleidingsploeg.

In zijn jeugdjaren liet Van Belle veel potentieel zien. Zo eindigde hij als negende in de Tour de l’Avenir van 2022 en reed hij zich tweemaal in de top tien van de Ronde van Slowakije. De laatste jaren verschoof zijn focus richting klassiekers, waarin hij zijn allroundcapaciteiten verder wilde ontwikkelen.