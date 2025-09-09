Wout van Aert komt met heel nuchtere bekentenis over zijn seizoenseinde

Wout van Aert heeft in een interview met VTM openhartig gesproken over zijn fysieke toestand en motivatie richting het seizoenseinde. De kopman van Visma Lease a Bike erkent dat zijn ambities zijn bijgesteld, maar blijft gemotiveerd voor de resterende koersen.

Na een intensieve campagne in onder meer Hamburg en de Ronde van Duitsland, merkte Van Aert dat zijn lichaam niet volledig hersteld was. “Ik voelde me even niet zo fit,” gaf hij toe voor de camera’s. Om die reden werd besloten om de GP de Plouay van het programma te schrappen.

Van Aert benadrukte dat hij de afgelopen week opnieuw goed heeft kunnen trainen. Die herwonnen frisheid geeft hem vertrouwen voor de komende wedstrijden. “Ik ben wel gemotiveerd om zeker in Québec voor een goed resultaat te gaan,” klonk het vastberaden. De WorldTour-koersen in Canada gelden als prestigieuze afsluiters van het seizoen, waarin Van Aert zich nog één keer wil tonen.

Plezier

In zijn toelichting gaf Van Aert aan dat zijn motivatie sterk samenhangt met zijn fysieke niveau. “Ik heb gemerkt dat ik alleen plezier heb in het fietsen als ik een bepaald niveau heb,” stelde hij. In Hamburg en Duitsland voelde hij dat zijn vorm in stijgende lijn zat, wat hem opnieuw voldoening gaf. “Daar heb ik me wel geamuseerd,” voegde hij eraan toe.

Tegelijkertijd erkent Van Aert dat het seizoen grotendeels achter hem ligt. De belangrijkste doelen zijn al afgewerkt en de resterende wedstrijden dienen vooral om het jaar op een positieve manier af te sluiten. “Als je niet goed genoeg bent om mee te doen voor de prijzen, dan vind ik het ook niet zo leuk,” gaf hij eerlijk toe.

Uitschieter

Van Aert blijft realistisch over zijn huidige niveau. Zijn nuchtere analyse toont een atleet die zijn grenzen kent en zijn motivatie afstemt op haalbare doelen. De komende dagen in Québec en Montréal zullen uitwijzen of hij het seizoen alsnog met een uitschieter kan beëindigen.