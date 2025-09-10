Belangrijke evolutie aan de gang bij Alpecin-Deceuninck: "Als ik Van der Poel was, zou ik me zorgen maken"

Er is iets op til bij Alpecin-Deceuninck. Mathieu van der Poel is nog zeker drie jaar aan de ploeg verbonden, maar heel wat sterke helpers kiezen volgend jaar wel een nieuw avontuur.

Die beweging wordt door Thijs Zonneveld besproken in de podcast In De Waaier. "Er lijkt wel een probleem te ontstaan. Ze hebben nog maar 18 renners onder contract staan voor volgend jaar. Er zitten echt wel goeie jonge renners en crossers bij de opleidingsploeg. Niels Vandeputte bijvoorbeeld. Die is ook op de weg snel en goed." Van zulke renners moet het straks komen.

Gelukkig is er dus nog potentieel aanwezig. "Er zijn wel een aantal jongeren die ze kunnen doorschuiven, maar ze zitten wel met een financieel probleem. De co-sponsor vertrekt", verwijst Zonneveld naar Deceuninck. "Van der Poel en Philipsen hebben verlengd: die kosten veel geld. Het hele middenveld vertrekt. Dat is heel lastig op te vangen."



Alpecin-Deceuninck als ploeg vaak verrassend sterk

Nochtans heeft Alpecin-Deceuninck in het verleden wel bewezen dat het mogelijk is om de verwachtingen te overstijgen met sterke renners uit de tweede rij. "Dat hebben ze de afgelopen jaren heel knap gedaan. Met renners waar je van dacht: ga je hier mee de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix controleren? Ja, dat deden ze."

Zonneveld somt ook de voorbeelden op. "Riesebeek, Kielich, Vermeersch, Edward Planckaert: andere ploegen waren daar niet altijd in geïnteresseerd. Merlier is ook een heel goed voorbeeld. Nergens kwam hij aan de bak. Zij zagen in renners iets wat niet veel andere ploegen zien, om ze vervolgens beter te maken en als ploeg te laten rijden."

Zorgen voor Van der Poel?

Dan is het nu toch wel enorm zonde dat renners als Hermans, Meurisse, Kielich en anderen de poort bij Alpecin-Deceuninck achter zich dicht trekken. "Als ik Van der Poel was, zou ik me wel een beetje zorgen maken, ja."