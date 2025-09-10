Lotte Kopecky legt bekentenissen af over de Tour, haar seizoen en haar vorm na knaller van een comeback

Lotte Kopecky heeft bij haar comeback de knaller die in haar zit nog eens laten spreken. Het was lang geleden dat we haar in een profkoers nog eens het zegegebaar zagen maken.

Kopecky heeft de openingsetappe gewonnen van de Tour de l'Ardèche, nadat ze de sterkste was op de laatste klim. Enkel de Italiaanse Ciabocco bleef min of meer in haar wiel, maar ook die kon ze afhouden. "Deze overwinning is goed voor het vertrouwen. Vlak voor de start hebben we de finale verkend. We wisten dat het een finale was die ons lag, maar dat het op de limiet zou zijn."

Kopecky nam dus een afwachtende houding aan. "Vooral omdat het mijn eerste koers was sinds de Tour de France Femmes, waar de dingen niet liepen zoals ik wou. Het was een geweldige inspanning van de ploeg. We probeerden het te doen scheuren, maar de wind stond jammer genoeg niet juist voor waaiers. Het kwam dus aan op dat slotklimmetje."



Sterke slotkilometers van Kopecky

SD Worx-Protime kon in principe twee kaarten uitspelen. "Mischa Bredewold en ik werden perfect in positie gebracht door onze teamgenoten. Ik reed een hoog tempo en kon op het einde nog versnellen. Dat was geweldig. Natuurlijk deed die laatste klim wel pijn, maar ik voelde me goed. De laatste twee kilometer gingen perfect."

Deze zege betekent niet dat Kopecky er vanuit gaat dat de vorm weer helemaal terug is. "Ik neem de positieve dingen mee, maar blijf voorzichtig over mijn vorm. Waarom ik de Tour de l'Ardèche wilde rijden? Ik wilde het seizoen niet met een slecht gevoel eindigen na de Tour. Ik kwam naar hier om te koersen in een vrije rol en om te genieten."

Mooi eindigen in de regenboogtrui

Kopecky is vooral op zoek naar het plezier op de fiets. Gaat dit gepaard met winnen, des te beter. "Deze overwinning doet goed. Het is een moeilijk seizoen geweest. Het is leuk dat ik de regenboogtrui eer kan betuigen in mijn laatste koers."