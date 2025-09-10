Mathieu van der Poel vecht altijd tegen saaiheid: David verklaart de grote motivatie van zijn kleine broer

Er zijn zowel gelijkenissen als verschillen tussen David en Mathieu van der Poel. Voor hen beiden was het veldrijden de eerste liefde. De liefde voor het mountainbiken heeft vooral Mathieu gehad en die is er duidelijk nog altijd.

Bij de podcast Sporza Daily legt David van der Poel uit hoe dat allemaal geëvolueerd is. "Het veldrijden is eerder aan bod gekomen dan andere sporten. We hebben tot ons zestiende of zeventiende verschillende sporten gecombineerd. Mathieu heeft iets vroeger dan ik voor het wegwielrennen gekozen, maar in het begin ging de grootste focus naar het veldrijden."

Op een bepaald moment is het mountainbike dan toch op de radar van Mathieu gekomen. Wat spreekt hem er zo in aan? "Geen idee, eerlijk gezegd", antwoordt David aanvankelijk, om vervolgens toch enkele redenen aan te duiden. "In eerste instantie zocht hij extra uitdagingen naast het veldrijden. De weg boeide hem in het begin nog niet enorm."



Mathieu vindt beste van beide werelden

Dat is best wel grappig, als je weet wat hij nu allemaal al bereikt heeft op de weg. "In het mountainbiken kan hij het beste van beide werelden combineren. Het is een stuk extremer dan het veldrijden, het vraagt een stuk meer techniek. Ik denk dat dit hem vooral aanspreekt: de kortere, intensieve inspanningen gecombineerd met de techniek op de mountainbike. Je rijdt ook in mooie natuur en op mooie parcoursen."

Dat is inderdaad wel een aantrekkelijke cocktail. Bovendien weten we dat hij soms wegwedstrijden als saai ervaarde. "Zeker in het begin van zijn wegcarrière zal dat meegespeeld hebben. Inmiddels is hij als renner zo geëvolueerd dat hij in de wegkoersen een andere status heeft gekregen. De Monumenten spreken hem ook enorm aan en doet hij heel graag.'

Mountainbike favoriete fiets van Mathieu?

Ondertussen zal Mathieu er dus ook al een andere kijk op hebben. "In het begin denk ik wel dat het een factor was dat hij sommige wegkoersen saai vond." Wat zou zijn meest geliefde fiets zijn? "Als hij een rondje maakt voor het plezier, zal de mountainbike bovenaan staan."