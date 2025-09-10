Mathieu van der Poel vecht altijd tegen saaiheid: David verklaart de grote motivatie van zijn kleine broer

Mathieu van der Poel vecht altijd tegen saaiheid: David verklaart de grote motivatie van zijn kleine broer
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Er zijn zowel gelijkenissen als verschillen tussen David en Mathieu van der Poel. Voor hen beiden was het veldrijden de eerste liefde. De liefde voor het mountainbiken heeft vooral Mathieu gehad en die is er duidelijk nog altijd.

Bij de podcast Sporza Daily legt David van der Poel uit hoe dat allemaal geëvolueerd is. "Het veldrijden is eerder aan bod gekomen dan andere sporten. We hebben tot ons zestiende of zeventiende verschillende sporten gecombineerd. Mathieu heeft iets vroeger dan ik voor het wegwielrennen gekozen, maar in het begin ging de grootste focus naar het veldrijden."

Op een bepaald moment is het mountainbike dan toch op de radar van Mathieu gekomen. Wat spreekt hem er zo in aan? "Geen idee, eerlijk gezegd", antwoordt David aanvankelijk, om vervolgens toch enkele redenen aan te duiden. "In eerste instantie zocht hij extra uitdagingen naast het veldrijden. De weg boeide hem in het begin nog niet enorm."

Lees ook... Eén ding is zeker: dit heeft Mathieu van der Poel absoluut nodig om wereldkampioen mountainbike te worden

Mathieu vindt beste van beide werelden

Dat is best wel grappig, als je weet wat hij nu allemaal al bereikt heeft op de weg. "In het mountainbiken kan hij het beste van beide werelden combineren. Het is een stuk extremer dan het veldrijden, het vraagt een stuk meer techniek. Ik denk dat dit hem vooral aanspreekt: de kortere, intensieve inspanningen gecombineerd met de techniek op de mountainbike. Je rijdt ook in mooie natuur en op mooie parcoursen."

Dat is inderdaad wel een aantrekkelijke cocktail. Bovendien weten we dat hij soms wegwedstrijden als saai ervaarde. "Zeker in het begin van zijn wegcarrière zal dat meegespeeld hebben. Inmiddels is hij als renner zo geëvolueerd dat hij in de wegkoersen een andere status heeft gekregen. De Monumenten spreken hem ook enorm aan en doet hij heel graag.'

Mountainbike favoriete fiets van Mathieu?

Ondertussen zal Mathieu er dus ook al een andere kijk op hebben. "In het begin denk ik wel dat het een factor was dat hij sommige wegkoersen saai vond." Wat zou zijn meest geliefde fiets zijn? "Als hij een rondje maakt voor het plezier, zal de mountainbike bovenaan staan."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
David Van Der Poel
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Eén ding is zeker: dit heeft Mathieu van der Poel absoluut nodig om wereldkampioen mountainbike te worden

Eén ding is zeker: dit heeft Mathieu van der Poel absoluut nodig om wereldkampioen mountainbike te worden

19:00
Van der Poel heeft geschiedenis met een plank en toont dat hij sindsdien nog veel meer lef heeft gekregen

Van der Poel heeft geschiedenis met een plank en toont dat hij sindsdien nog veel meer lef heeft gekregen

15:00
Belangrijke evolutie aan de gang bij Alpecin-Deceuninck: "Als ik Van der Poel was, zou ik me zorgen maken"

Belangrijke evolutie aan de gang bij Alpecin-Deceuninck: "Als ik Van der Poel was, zou ik me zorgen maken"

18:00
Hoe moet het verder met deze Belg van Soudal Quick-Step? Ook De Cauwer drukte al grote bezorgdheid uit Analyse

Hoe moet het verder met deze Belg van Soudal Quick-Step? Ook De Cauwer drukte al grote bezorgdheid uit

21:30
Wout van Aert herdenkt oplopen van vreselijke blessure en spoelt dit door met recente, gelukkigere herinnering

Wout van Aert herdenkt oplopen van vreselijke blessure en spoelt dit door met recente, gelukkigere herinnering

20:00
Philippe Gilbert heeft Wout van Aert compleet zien veranderen: "Hij heeft al genoeg zilveren en bronzen medailles"

Philippe Gilbert heeft Wout van Aert compleet zien veranderen: "Hij heeft al genoeg zilveren en bronzen medailles"

18:30
De Cauwer reageert op Vuelta-succes Red Bull, WK-concurrent Evenepoel is klaar en Kopecky blijft leidster na ... protest

De Cauwer reageert op Vuelta-succes Red Bull, WK-concurrent Evenepoel is klaar en Kopecky blijft leidster na ... protest

17:26
De 'klootzak van weleer' nu zelf aan het woord: zo zit de terugkeer naar Soudal Quick-Step in elkaar

De 'klootzak van weleer' nu zelf aan het woord: zo zit de terugkeer naar Soudal Quick-Step in elkaar

16:30
Gilbert op één vlak wel streng voor Evenepoel en ook andere Belgische ex-renner veroordeelt het: "Ontoelaatbaar"

Gilbert op één vlak wel streng voor Evenepoel en ook andere Belgische ex-renner veroordeelt het: "Ontoelaatbaar"

16:00
Vreemd mysterie: aanwinst van Visma-Lease a Bike doet uitschijnen dat er bij huidig team "dingen gebeurd zijn"

Vreemd mysterie: aanwinst van Visma-Lease a Bike doet uitschijnen dat er bij huidig team "dingen gebeurd zijn"

14:00
Geleerd van de meester? Ex-renner van Visma-Lease a Bike heeft nu zelf een patent op de Wout van Aert-rol

Geleerd van de meester? Ex-renner van Visma-Lease a Bike heeft nu zelf een patent op de Wout van Aert-rol

13:00
Tegenstander voor Mathieu van der Poel? Philippe Gilbert maakt Belgische wielerfans blij met verrassend nieuws

Tegenstander voor Mathieu van der Poel? Philippe Gilbert maakt Belgische wielerfans blij met verrassend nieuws

08:30
Na heel optimistische voorspelling prijst Gilbert nu ook communicatie Evenepoel: "Hij zet de puntjes op de i"

Na heel optimistische voorspelling prijst Gilbert nu ook communicatie Evenepoel: "Hij zet de puntjes op de i"

12:30
Trainer Remco Evenepoel doet het verhaal van de mislukte stage in aanloop naar Tour de France

Trainer Remco Evenepoel doet het verhaal van de mislukte stage in aanloop naar Tour de France

12:00
Wat een lijdensweg: Lotto moet alweer slecht nieuws brengen over Lennert Van Eetvelt na seizoen vol problemen

Wat een lijdensweg: Lotto moet alweer slecht nieuws brengen over Lennert Van Eetvelt na seizoen vol problemen

11:01
José De Cauwer veroordeelt hypocrisie van pro-Palestijnse demonstranten die Vuelta compleet gijzelen

José De Cauwer veroordeelt hypocrisie van pro-Palestijnse demonstranten die Vuelta compleet gijzelen

10:00
Roodhooft ziet alleen maar voordelen voor Mathieu van der Poel op het WK mountainbike

Roodhooft ziet alleen maar voordelen voor Mathieu van der Poel op het WK mountainbike

09/09
Remco Evenepoel moet zijn borst natmaken: hij komt Tadej Pogacar nog vaker tegen dan hij wellicht had gehoopt

Remco Evenepoel moet zijn borst natmaken: hij komt Tadej Pogacar nog vaker tegen dan hij wellicht had gehoopt

08:00
Lotte Kopecky legt bekentenissen af over de Tour, haar seizoen en haar vorm na knaller van een comeback

Lotte Kopecky legt bekentenissen af over de Tour, haar seizoen en haar vorm na knaller van een comeback

07:30
Trainer van Evenepoel legt uit waarom hij voor andere voorbereiding dan Pogacar op het WK kiest

Trainer van Evenepoel legt uit waarom hij voor andere voorbereiding dan Pogacar op het WK kiest

07:00
Onzekerheid groeit over fusie tussen Lotto en Intermarché: belofte niet nagekomen

Onzekerheid groeit over fusie tussen Lotto en Intermarché: belofte niet nagekomen

09/09
Killer van Wout van Aert overweegt te stoppen met koersen

Killer van Wout van Aert overweegt te stoppen met koersen

09/09
Wout van Aert komt met heel nuchtere bekentenis over zijn seizoenseinde

Wout van Aert komt met heel nuchtere bekentenis over zijn seizoenseinde

09/09
Renner van Visma Lease a Bike moet seizoen vroegtijdig afsluiten door operatie die hem lang aan de kant houdt

Renner van Visma Lease a Bike moet seizoen vroegtijdig afsluiten door operatie die hem lang aan de kant houdt

09/09
🎥 Ontknoping van zestiende etappe in Vuelta is er eentje om snel te vergeten

🎥 Ontknoping van zestiende etappe in Vuelta is er eentje om snel te vergeten

09/09
Belg van Intermarché-Wanty spreekt klare taal over welk gevoel hij in de Vuelta heeft door protesten

Belg van Intermarché-Wanty spreekt klare taal over welk gevoel hij in de Vuelta heeft door protesten

09/09
Ondanks alle miserie: UAE moet opvallende belofte aan Juan Ayuso waarmaken

Ondanks alle miserie: UAE moet opvallende belofte aan Juan Ayuso waarmaken

09/09
Beste Belg in de Vuelta gaat niet naar WK: ligt hij er wakker van?

Beste Belg in de Vuelta gaat niet naar WK: ligt hij er wakker van?

09/09
📷 Net na andere blessure: Seizoen van Belg bij Tietema Rockets zit erop na ongeval op training

📷 Net na andere blessure: Seizoen van Belg bij Tietema Rockets zit erop na ongeval op training

09/09
Vanthourenhout helpt twee punten van kritiek over transfer van Evenepoel de wereld uit

Vanthourenhout helpt twee punten van kritiek over transfer van Evenepoel de wereld uit

09/09
Wel Tour de l'Ardèche, maar geen WK: Lotte Kopecky legt uit waarom ze deze keuze maakt

Wel Tour de l'Ardèche, maar geen WK: Lotte Kopecky legt uit waarom ze deze keuze maakt

09/09
Best betaalde sprinter in het peloton: dit is het nieuwe loon van Olav Kooij

Best betaalde sprinter in het peloton: dit is het nieuwe loon van Olav Kooij

09/09
Ruben Van Gucht raakt gewond bij opname van televisieprogramma Naast de fiets

Ruben Van Gucht raakt gewond bij opname van televisieprogramma

09/09
📷 Brute pech voor Visma Lease a Bike: Victor Campenaerts moet naar huis

📷 Brute pech voor Visma Lease a Bike: Victor Campenaerts moet naar huis

09/09
Uitkijken naar Lotte Kopecky: wat doet onze landgenoot vanaf vandaag in de Ardèche?

Uitkijken naar Lotte Kopecky: wat doet onze landgenoot vanaf vandaag in de Ardèche?

09/09
📷 Opgave bij Soudal Quick-Step in Vuelta

📷 Opgave bij Soudal Quick-Step in Vuelta

09/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Philippe Gilbert Lotte Kopecky Jose De Cauwer Tadej Pogacar Olav Kooij Thijs Zonneveld Kamiel Bonneu Jonas Vingegaard Rasmussen Jan Bakelants Thibau Nys Egan Bernal Primoz Roglic Mikel Landa Meana Tiesj Benoot Tim Van Dijke Van Eetvelt Lennert Sven Vanthourenhout

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved