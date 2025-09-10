Philippe Gilbert heeft Wout van Aert compleet zien veranderen: "Hij heeft al genoeg zilveren en bronzen medailles"

Wout van Aert heeft een besluit genomen waar wel wat om te doen is. Volgens Philippe Gilbert heeft het te maken met de manier waarop Van Aert veranderd is.

Hoe dichter we bij het WK wielrennen komen, hoe meer iedereen begint te beseffen dat Van Aert er niet bij zal zijn. Dat zijn we toch niet gewoon. Er is wel een vrij lange lijst van WK-afwezigen, maar de naam van Van Aert springt op die lijst toch het meest in het oog. Gilbert legt uit dat Van Aert nu niet meer dezelfde renner is als vroeger.

"Ik denk dat de Van Aert van twee jaar geleden met ambitie aan de start zou hebben gestaan", oppert Gilbert in het RTL sports-programma Dans le Peloton. "Ik herinner me een tweede plaats van hem in Monza op een extreem moeilijk parcours. Hij was in staat tot grootse dingen op zulke parcoursen. Sinds zijn valpartijen, vooral sinds die laatste val in de Vuelta, heeft Van Aert een ander profiel gekregen."



Nu niets meer voor Van Aert

De wijziging van het profiel van Van Aert valt uit meerdere zaken af te leiden, dixit Gilbert. "Sindsdien maakt hij keuzes en praat hij ook anders. Het is allemaal wat meer beheerst. Twee jaar geleden was het iets voor Van Aert geweest, nu niet meer." Dat is het oordeel van Gilbert over het WK wielrennen in Rwanda met betrekking tot Van Aert.

Los van het eigen persoonlijke verhaal is er ook de tegenstand om mee rekening te houden. Op bergachtig terrein zal Tadej Pogacar moeilijk te kloppen zijn. Mogelijk heeft ook Van Aert die inschatting gemaakt. "Hij heeft begrepen dat hij gelimiteerd is, zeker als hij tegen Pogacar, de beste klimmer van het moment, moet rijden."

Enkel goud interessant voor Van Aert

Bovendien is op een kampioenschap enkel een eerste plaats van tel voor een renner met de status als Van Aert. "Hij heeft al genoeg zilveren en bronzen medailles en concentreert zich op andere dingen." Daar valt wel wat voor te zeggen.