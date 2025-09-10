Remco Evenepoel moet zijn borst natmaken: hij komt Tadej Pogacar nog vaker tegen dan hij wellicht had gehoopt

Remco Evenepoel komt prima met hem overeen, maar als tegenstander wil je het tegen Tadej Pogacar niet te vaak moeten opnemen. Dat zal binnenkort echter wel het geval zijn.

Vooral op het WK wielrennen komt het meermaals tot een strijd tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar. De Sloveense WK-selectie is immers bekendgemaakt. Het is geen verrassing dat Pogacar tot de selectie behoort, maar het is wel opvallend dat hij naast de wegrit ook de tijdrit rijdt. Het is niet de gewoonte van Pogacar om dat te doen.

Dit jaar liggen de kaarten echter anders vanwege het parcours in Kigali. Ook het tijdritparcours belooft uitdagend te worden. De Peage en de Kimihurura, twee beklimmingen die ook deel uitmaken van de wegrit, zullen ook in de tijdrit beklommen moeten worden. Het neigt dus iets meer naar een klimtijdrit en dan stijgen de kansen van Pogacar.



Pogacar start aan WK-tijdrit maar Roglic niet

Evenepoel zal wellicht niet staan te springen voor de deelname van Pogacar, want hij krijgt er zo een stevige concurrent bij. Langs de andere kant wordt Pogacar de enige Sloveen aan de start van de WK-tijdrit en moet Evenepoel dus geen rekening houden met Roglic. Die bewees op de Spelen in Tokio dat een tijdrit op lastig terrein hem ook wel ligt.

Eerder raakte bekend dat Roglic wel net als Pogacar van de partij zal zijn in de wegrit. De andere Sloveense namen die present tekenen voor het WK wegwielrennen, zijn Matej Mohoric, Domen Novak, Luka Mezgec, Matevz Govekar, Gal Glivar, Jaka Primozic en Matic Zumer. Zowel in de wegrit als de tijdrit zullen vele ogen gericht zijn op Pogacar.

Vaker Evenepoel vs Pogacar

Een volgende confrontatie tussen Evenepoel en Pogacar komt er op het EK. In Frankrijk zal Pogacar wellicht wel enkel de wegrit rijden. Daarna komt er nog een mogelijk duel tussen hen beiden in de Ronde van Lombardije.