Tegenstander voor Mathieu van der Poel? Philippe Gilbert maakt Belgische wielerfans blij met verrassend nieuws

Philippe Gilbert is nog altijd tot heel wat in staat op de fiets. Zeker als hij de trui van ons land mag dragen.

We herinneren ons allemaal nog hoe hij in 2012 in Valkenburg wereldkampioen werd op de weg. Inmiddels is hij wel al bijna drie jaar geen profwielrenner meer, maar nu gaat hij in het Nederlandse Zuid-Limburg opnieuw op zoek naar succes. In oktober zal Philippe Gilbert immers deelnemen aan het WK gravel, zo kondigt hij aan op Instagram.

Zijn laatste twee Instagramposts spreken boekdelen: ze bestaan uit een fotoreeks en een video. De foto's zijn beelden van de qualifier voor het WK gravel in Houffalize, waar Gilbert dus ook present voor tekende. Alles moet niet van een leien dakje zijn gegaan, want op één van de foto's draagt Gilbert immers de sporen van een valpartij.



Philippe Gilbert heeft goede herinneringen

Desondanks is de voormalige wielerkampioen er in geslaagd om zich te plaatsen voor het WK. "Ik ben blij om te kunnen aankondigen dat ik aan de start zal staan van het WK gravel 2025", schrijft Gilbert. Het is knap dat hij zich aan deze sportieve onderneming wil wagen. Dat wil nog niet zeggen dat hij kans maakt op winst, maar je weet nooit, met die eerdere herinneringen aan Zuid-Limburg in het achterhoofd.

Op het WK gravel 2025 zal op zoek gegaan worden naar een opvolger voor Mathieu van der Poel. De titelverdediger heeft het WK gravel ook opnieuw in zijn programma opgenomen: Gilbert wordt in theorie dus een mogelijke tegenstander. Die laatste heeft nog meer nieuws: u kan het truitje winnen dat hij droeg om zich te plaatsen.

Gilbert vs Van der Poel op WK gravel

Dat vertelt Gilbert in de video. Het enige wat u moet doen, is zijn kanaal Gilbert Unchained vervoegen en drie vrienden taggen. De winnaar zal op vrijdag 12 september bekendgemaakt worden. Het WK gravel wordt in elk geval nog wat meer een evenement om naar uit te kijken.