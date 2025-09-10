Wat een lijdensweg: Lotto moet alweer slecht nieuws brengen over Lennert Van Eetvelt na seizoen vol problemen

Laten we voor Lennert Van Eetvelt hopen dat zijn lijdensweg na dit seizoen voorbij is. De Lotto-renner zal dit jaar alleszins niet meer koersen.

"Lennert Van Eetvelt zal jammer genoeg niet meer koersen dit seizoen", laat zijn ploeg weten aan de buitenwereld. "Hij zal niet meer kunnen herstellen en tijdig fit kunnen worden om nog aan een koers te starten." Voor Van Eetvelt komt volledig herstel op de eerste plaats, in de hoop dat hij nadien de zwarte bladzijde van 2025 kan omslaan.

Lotto doet nog eens het verhaal van wat de 24-jarige renner allemaal overkomen is. "Pech heeft Van Eetvelt het hele jaar achtervolgd. Vlak voor de Ronde van Vlaanderen brak hij een middenvoetsbeentje en bij een val op het BK eind juni liep hij een flinke kneuzing aan de lendenwervel op." Zo werd hij opgezadeld met aanhoudende rugproblemen.

Van Eetvelt ook niet in Canadese koersen

"Hierdoor moest Van Eetvelt vroegtijdig afhaken in de Tour de France en de Vuelta, een van zijn belangrijkste doelen, missen. Er was nog hoop op een terugkeer voor de Canadese wedstrijden en de wedstrijden die daarna volgden, maar Van Eetvelt ondervindt nog te veel ongemak." Hij moet nu het juiste doen voor zichzelf: enkel dat telt momenteel.

"In overleg met de medische staf is daarom besloten om zijn seizoen vroegtijdig te beëindigen. We wensen Lenny veel sterkte tijdens zijn herstel en kijken er naar uit om hem snel terug op de fiets te zien, sterker dan ooit." Van Eetvelt zal ongetwijfeld hopen om in het begin van 2026 weer met een schone lei aan het seizoen te kunnen beginnen.

Hoopvol voorjaar gevolgd door veel fysieke last

Het spreekt voor zich dat de man die dit voorjaar nog top 10 in de Strade Bianche en top 20 in Luik-Bastenaken-Luik reed, veel meer verwacht had van 2025. In het profwielrennen moet je fysiek echter honderd procent zijn.