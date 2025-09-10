Wout van Aert herdenkt oplopen van vreselijke blessure en spoelt dit door met recente, gelukkigere herinnering

Wout van Aert heeft al heel wat ups en downs meegemaakt in zijn carrière. Zijn blessures horen uiteraard tot de dieptepunten en één kwetsuur in het bijzonder is hij nog niet vergeten.

Dat blijkt uit zijn activiteiten op sociale media. Van Aert heeft gisteren nog eens een fotoreeks als samenvatting van de voorbije week op zijn Instagrampagina geplaatst. "Week 36", houdt Van Aert de tel bij. We zien hoe hij zijn gezinsleven afwisselt met zijn professionele leven als wielrenner. Eén plaatje laat u mogelijk achter met kippenvel.

Van Aert deelt immers nog eens zijn activiteit op Strava van ruim een jaar geleden. Het waren de gegevens van de Vuelta-rit waarin hij zo zwaar ten val kwam en waarvan hij nog zo lang last heeft gehad. Van Aert wist toen al ongeveer hoe laat het was. "Knie kapot", had hij er immers bijgeschreven. Helaas moeten we zeggen dat hij er niet ver af was.



Na regen weer zonneschijn voor Van Aert

Het was op 3 september 2024 dat Van Aert ten val kwam en de zestiende rit van de Vuelta niet kon uitrijden. Hij moest opgeven, terwijl hij op schema lag om de puntentrui en de bergtrui te winnen. Gelukkig heeft het wielrennen hem sindsdien weer enkele mooie momenten geschonken, zoals zijn ritzeges in de Giro en in de Tour.

Van Aert laat ook merken dat hij de schitterende momenten uit zijn loopbaan ook absoluut koestert en het op mentaal vlak zeker niet alleen kommer en kwel is. Zo heeft hij in zijn Instagram Stories een reel gedeeld van het moment waarop hij als winnaar over de meet kwam in het dernycriterium van Wetten. Dat won hij een paar dagen geleden.

Van Aert dit weekend in Canada

Het zal zeker niet het belangrijkste wielerevenement uit zijn carrière zijn, maar gevoelsmatig hecht Van Aert er duidelijk wel waarde aan. Wie weet krijgt het ook een mooi vervolg dit weekend met zijn deelname aan de Canadese koersen.