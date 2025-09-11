Boekentip: nieuwe biografie over en met Roger De Vlaeminck geeft unieke kijk op renner én mens

Roger De Vlaeminck is een man van vele oorlogen. Hij won heel mooie races én is ook anno 2025 nog steeds rad van tong. Hoog tijd dus voor een mooie biografie van en met hem. Dat boek is ondertussen helemaal uitgekomen.

259 zeges op de weg en 102 in het veld: Roger De Vlaeminck is zonder enige twijfel een van de grootste coureurs in de rijke historie van het Belgische (en internationale) wielrennen.

Nieuwe biografie van Roger De Vlaeminck

De man uit Eeklo won vier keer Parijs-Roubaix, drie keer Milaan-Sanremo, zes keer op rij Tirreno-Adriatico, en veel meer. In 1975 werd hij wereldkampioen veldrijden (en tweede op het WK op de weg, een blijvend drama voor Roger).

In deze nieuwe biografie gaat Filip Osselaer samen met Roger De Vlaeminck zélf op zoek naar de meeslepende verhalen uit een roemrijke carrière. Samen halen ze herinneringen op en kijken met weemoed terug op een spannend leven.

Met getuigenissen van tijdgenoten, journalisten en experts geeft hij een unieke blijk op de renner en de mens. Het zijn verhalen die vérder gaan dan de koers.

Filip Osselaer is sportschrijver, documentaire- en reportagemaker en verhalenverteller. Zijn boeken over Lucien Van Impe, Freddy Maertens en Eddy Planckaert werden bestsellers. Hij schrijft ook voor alle titels van DPG Media - van HLN tot De Morgen, van Dag Allemaal tot Primo en Humo.