'El tractor' begint aan zijn afscheidstoernee en spreekt klare taal over zijn bijnaam

Tim Declercq, jarenlang een vaste waarde in het peloton als meesterknecht, kondigde zijn afscheid aan. Met een reeks criteriums sluit hij zijn loopbaan af, beginnend in Izegem, de stad waar zijn wielerverhaal ooit begon.

Tim Declercq (36) heeft zich nooit laten verleiden tot het najagen van individuele glorie. Zijn rol als helper binnen het profpeloton was geen toevallige keuze, maar een bewuste invulling van zijn capaciteiten.

“Ik beschikte niet over die pure killersmentaliteit om het in de laatste kilometer(s) af te maken,” geeft hij aan in een gesprek met de Krant van West-Vlaanderen. In plaats daarvan blonk hij uit in het zware werk vóór de finale, waar hij zich volledig kon geven voor zijn ploeggenoten.



Tijdens de coronaperiode werd zijn inzet ook internationaal erkend. Een enquête van Cyclingnews.com onder profrenners riep hem uit tot beste helper ter wereld. Die waardering beschouwt hij als een hoogtepunt. “Een prachtige erkenning,” aldus Declercq.

Bijnaam

Zijn bijnaam ‘El tractor’ is hem niet opgelegd door ploegleiders of fans, maar ontstond spontaan. Argentijnse televisiejournalisten gaven hem die naam in 2017, na het zien van zijn werk in de koers. Declercq omarmt de titel met trots. “Betrouwbaar, altijd klaar voor het zware werk en consistent. Ik kan me daar wel in vinden.”

14 koersen

Het afscheid van de koers verloopt in fases. Op zaterdag 1 november neemt hij definitief afscheid in Hooglede, zijn thuisbasis. Maar eerst volgen nog veertien wedstrijden. “Daar wil ik elke keer nog tot het gaatje gaan, alsof het mijn allereerste koersen zijn,” zegt hij strijdvaardig.

Wat hij het meest zal missen? Niet de adrenaline of de competitie, maar het menselijke aspect. “Ik heb er vrienden voor het leven gemaakt,” benadrukt hij. Daarmee onderstreept hij dat zijn carrière niet alleen draaide om prestaties, maar ook om verbondenheid.