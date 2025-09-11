Meer veldrijden, maar Wout van Aert zal ook andere passie meer beoefenen

Wout van Aert heeft zijn plannen voor de komende winterperiode toegelicht. Onze landgenoot wil zijn veldritcampagne uitbreiden ten opzichte van vorig jaar en daarnaast opnieuw werk maken van looptraining, een discipline die hij door blessureleed moest laten liggen.

Na een wegseizoen met wisselende resultaten en een vroegtijdig einde in september, richt Van Aert zijn blik op het veldrijden. Hij bevestigt dat hij “meer zal crossen dan vorig jaar,” waarmee hij terugkeert naar een intensievere winterplanning.

De exacte invulling van zijn programma is nog niet vastgelegd, maar de intentie is duidelijk: het veld krijgt opnieuw een prominente plaats. De keuze voor een ruimer veldritschema is ook ingegeven door het verloop van het vorige seizoen.



Knieblessure

Van Aert moest toen laat beginnen met trainen door een knieblessure na een val in de Vuelta. “Ik heb heel veel tijd en energie verloren aan de revalidatie,” gaf hij eerder aan. Nu wil hij die gemiste voorbereiding compenseren met een vroegere opbouw en meer ritme in de wintermaanden.

Naast zijn terugkeer in het veld wil Van Aert ook opnieuw werk maken van zijn looptraining. “Ik heb afgelopen seizoen weinig kunnen lopen door de knieblessure,” verklaart hij in een gesprek met Sporza. Hij voegt eraan toe dat hij van plan is “de loopschoenen wat meer van stal te halen.”

Marathon

Daarmee herneemt hij een trainingsvorm die hij in het verleden regelmatig gebruikte als aanvulling op zijn fietstrainingen. Op de vraag of een marathon tot zijn ambities behoort, blijft Van Aert nuchter. “Een marathon is wel heel lang,” stelt hij, al geeft hij toe dat het idee hem bezighoudt. Voorlopig wil hij starten met kortere afstanden, maar hij sluit niet uit dat hij op termijn grotere loopuitdagingen aangaat.