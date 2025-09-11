Ook Pro-Palestijnse protesten in heel ander deel van de wereld verstoren koers

In de Vuelta was het deze week al meermaals het geval dat betogers ervoor zorgden dat de koers niet kon doorgaan zoals op voorhand was voorzien. En ook elders in de wereld zijn er nu al protesten lopende.

Deze week waren er een aantal onlusten in de Vuelta a Espana, waardoor de rit naar Bilbao werd geneutraliseerd en een andere rit acht kilometer vroeger werd stopgezet.

Protesten aan rennershotel

Ook de tijdrit van vrijdag zal uiteindelijk maar 12,2 kilometer in plaats van 27,2 kilometer bedragen. En zo hebben de protesten ook een ferme impact op de koers.

Dat is niet enkel zo in Spanje, maar ook in andere delen van de wereld. Zo worden deze week ritten gereden in Québec en Montréal voor de World Tour.

Ook online petitie tegen Israel Premier-Tech

Ook daar waren er deze week al onlusten. Voor het rennershotel in Québec werd geprotesteerd door Pro-Palestijnse betogers om Israel Premier-Tech uit de koers in Canada te weren.

Online werd ondertussen ook al een petitie opgestart met de vraag aan de burgemeester van Montréal om Israel-Premier Tech te weren in de beide races. Dat laat Het Nieuwsblad weten. Benieuwd of er gevolg zal gegeven worden aan de zaak, al dan niet uit vrees dat de races anders in het gedrang zouden komen.