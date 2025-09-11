Tegenvaller voor Lotte Kopecky: opgave in Tour de l'Ardèche

De Tour de l'Ardèche kent een abrupt einde voor Lotte Kopecky. Onze landgenote moest de wedstrijd verlaten na een valpartij in de derde etappe. Haar opgave komt onverwacht, gezien haar sterke start in de openingsrit.

Lotte Kopecky begon de Tour de l’Ardèche met overtuiging. Als wereldkampioene wist ze meteen de openingsrit op haar naam te schrijven, waarmee ze de leiderstrui veroverde.

Valpartij

Haar prestatie bevestigde haar status als favoriete voor het eindklassement. De verwachtingen waren dan ook hooggespannen bij aanvang van de derde etappe.

Tijdens die rit ging het echter mis. Volgens Sporza kwam Kopecky ten val en moest ze de wedstrijd noodgedwongen verlaten. De exacte omstandigheden van de val zijn niet nader toegelicht, maar de impact was voldoende om haar tot opgave te dwingen.

Geen WK

Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over eventuele blessures. Eerder gaf onze landgenote al forfait voor het WK in Rwanda.

De opgave van Kopecky betekent niet alleen een persoonlijk verlies, maar ook een aderlating voor haar ploeg. Afwachten dus op meer nieuws over de aard van haar blessures.