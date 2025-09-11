Thijs Zonneveld duidelijk na inkorten etappe: Wat van nut heeft de tijdrit van vandaag nog?

De zeventiende etappe van de Vuelta bracht geen beslissende wending in het klassement. Ondanks het zware parcours en de inspanningen van de topklimmers, bleef een doorbraak uit. De aankomende tijdrit, ingekort tot twaalf kilometer, lijkt daardoor aan betekenis te verliezen.

Volgens Thijs Zonneveld, wieleranalist en voormalig profrenner, is de fysieke uitputting bij de kopmannen een bepalende factor. In zijn podcast In De Waaier stelt hij vast wat er gaande is. “De twee sterksten in de koers, Vingegaard en Almeida, zijn gewoon op.”

Passief

De wind op kop en het zware klimwerk maakten ontsnappen moeilijk, maar vooral het gebrek aan explosiviteit bij de favorieten viel op. Visma Lease a Bike probeerde het koersverloop te controleren, maar toen Vingegaard zelf moest aanvallen, bleef hij passief. Zonneveld noemt dit geen tactische keuze: “Als hij beter had gekund, was dit de dag om de Vuelta te beslissen.”

Ook Almeida kende een moeizame rit. Hij moest in zijn eentje een gat dichtrijden tegen de wind in, wat volgens Zonneveld “het maximale” was. De fysieke grenzen van beide renners werden zichtbaar.

Tijdrit

De ingekorte tijdrit van vandaag, oorspronkelijk bedoeld als scherprechter, lijkt door de beperkte afstand van twaalf kilometer zijn strategisch belang te verliezen. Die verliest nu alle belang. De focus verschuift naar etappe 20, met de aankomst op de Bola del Mundo. Die slotklim, en met name de laatste vier kilometer, wordt door Zonneveld aangeduid als het moment waarop de Vuelta beslist moet worden “als die rit wordt afgemaakt of gereden.”

Waar de Giro gekenmerkt werd door aanvallen en dynamiek, blijft de Vuelta steken in afwachten. “Niemand valt aan,” stelt hij vast. Hoewel het spektakel beperkt blijft, blijft de uitkomst onzeker en daarmee toch boeiend voor de volger.