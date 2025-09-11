UPDATE: Wout van Aert wint dernyfestival in Wetteren

Wout van Aert, Peter Sagan, een piepjonge Remco Evenepoel, ... Er stonden al heel wat wereldtoppers aan de start van het Dernycriterium in Wetteren, traditioneel op de eerste maandag van september. En ook de editie 2025 werd er eentje met kleppers.

UPDATE: Het Dernyfestival in Wetteren werd in 2025 voor de tweede keer in de geschiedenis gewonnen door Wout van Aert. Hij won er de derde reeks en meteen ook het eindklassement.

Tim Merlier eindigde tweede, Danny Van Poppel vervolledigde het podium. Oliver Naesen was de meest strijdlustige renner, Tim Declercq kreeg een eerbetoon voor zijn carrière en Jules Hesters won het tussensprintenklassement. Ook Florian Vermeersch en Jenno Berckmoes wonnen een reeks.



Fantastische erelijst in Wetteren

Axel Merckx, Iljo Keisse, Philippe Gilbert, Thor Hushovd, Greg Van Avermaet, Luca Paolini, Peter Sagan, ... De erelijst in Wetteren is er ondertussen toch al eentje om duimen en vingers van af te gaan likken.

Er werd gedroomd van Tadej Pogacar door de supporters, maar die rijdt een paar dagen na het dernyfestival de Canadese World Tour-koersen - de kans is dus klein dat hij eerst via Wetteren zal komen. Maandagavond 1 september kwamen we te weten wie er op 8 september komt koersen.

Lokale favorieten als Edward Theuns en Michael Vanthourenhout (als man van) zijn er dit jaar niet bij, maar Florian Vermeersch, Oliver Naesen en bronzen medaillewinnaar Fabio Van den Bossche zijn al meermaals op post geweest.

Wout van Aert als klap op de vuurpijl

Wout van Aert is dé topper die naar het Dernycriterium komt, maar met onder meer Jakob Fuglsang, Tiesj Benoot, Tim Merlier en de afscheidnemende Tim Declercq komt er heel veel schoon volk naar Wetteren.

Het Dernycriterium en de afterparty in de feesttent aan het station van Wetteren (vroeger op de Zeshoek) is een van de grote hoogtepunten van de gemeente. Ook dit jaar zal het bier rijkelijk vloeien, zoals het al sinds vrijdagavond doet.