Wout van Aert zit met een groot plan in zijn hoofd voor 2026

Wout van Aert blikt terug op een wisselvallig wielerjaar, maar kijkt vooral vooruit. Zijn plannen voor 2026 krijgen vorm, met het wereldkampioenschap in Montréal als strategisch speerpunt.

Wout van Aert erkent dat zijn prestaties in 2025 niet altijd aan de verwachtingen voldeden. “Misschien had ik gehoopt om wat constanter te zijn of meer overwinningen te behalen,” stelt hij heel erg duidelijk bij Sporza.

Belangrijk WK

Toch benadrukt hij dat enkele memorabele momenten veel hebben goedgemaakt. In de klassiekers was hij vaak dichtbij, maar net niet beslissend. “Er waren wedstrijden waarin er veel meer zat, maar ook waarin die ereplekken een juiste weergave waren,” aldus Van Aert.



Lees ook... Wanneer zien we hem aan het werk in het veld? Wout van Aert laat zich uit over zijn winter

Na de klassiekers kreeg hij af te rekenen met ziekte en probleempjes, wat het er allemaal niet gemakkelijker op maakte. Ondertussen is de blik vooral op volgend jaar gericht. “Ik sluit niet uit dat ik opnieuw twee grote rondes ga rijden. Ik hou wel van de dynamiek waarbij er elke dag nieuwe kansen zijn.”

Maar één ding krijgt nu al heel veel aandacht: het volgende WK wordt een belangrijk element in zijn planning. “Het WK in Montréal zit nu al in mijn hoofd. Daar zullen we rekening mee houden in de opbouw,” verklaart onze landgenoot.

Andere winter

Om optimaal voorbereid te zijn, wil Van Aert zijn winter anders aanpakken. “Ik mag niet vergeten dat ik vorig jaar pas erg laat ben begonnen met trainen,” zegt hij. De revalidatie na zijn val in de Vuelta kostte hem veel tijd en energie. “Ook al haal je een goed niveau, toch voel je hier en daar de details die je moest overslaan in de voorbereiding.”