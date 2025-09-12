Coach vertelt waarmee Thibau Nys altijd moet rekening houden in zijn planning

Thibau Nys beëindigt zijn wegcampagne voortijdig en richt zich nu volledig weer op het veldritseizoen. Zijn coach Paul Van Den Bosch licht toe hoe de planning tot stand komt en welke rol zijn team Lidl-Trek daarin speelt.

Na een intensief wegprogramma komt er voor Thibau Nys een korte pauze. Hij schrapt immers de koersen in Canada. Coach Van Den Bosch bevestigt dat de renner veertien dagen rust krijgt alvorens op 1 november zijn veldritcampagne te starten op de Koppenberg. “Het was een beetje op,” klinkt het bij WielerFlits.

Werkgever

De combinatie van weg- en veldwedstrijden blijft voorlopig haalbaar, al vergt het volgens Van Den Bosch een zorgvuldige afstemming. “Niemand pakt het aan zoals hij het doet op dit moment,” stelt hij. De coach noemt het een leerproces, zowel voor Nys als voor de begeleidingsstaf.

Een cruciale factor in de planning is de rol van Lidl-Trek. Van Den Bosch benadrukt dat het team steeds het eerste woord heeft in de programmatie. “Als ze hem in het najaar willen opstellen in de Vuelta, dan moeten wij weer gaan puzzelen,” aldus de coach. “Lidl-Trek blijft immers zijn werkgever.”

Overbelasting

De afstemming tussen disciplines verloopt tot nu toe zonder grote conflicten. “Voorlopig zitten de cross en weg elkaar niet in de weg,” merkt Van Den Bosch op. Toch blijft flexibiliteit noodzakelijk, zeker wanneer er wijzigingen optreden in het wedstrijdschema van Lidl-Trek.

De coach ziet potentieel in Nys’ veelzijdigheid, maar waarschuwt voor overbelasting. “Het is niet evident om al die zaken op je 22e te combineren,” stelt hij. Daarom is de huidige rustperiode volgens hem essentieel om het lichaam te laten recupereren en het veldritseizoen met frisheid aan te vatten.