Dé overwinning van het jaar? Sterke Pogacar & co komen te laat in Québec, ex-wereldkampioen aan het feest

In Canada staan deze week een paar heel leuke races op het programma. In Québec was het meteen raak met een toch wel héél boeiend wedstrijdverloop en een ook enigszins verrassende winnaar.

Het was nog afwachten of de Grand Prix Cycliste de Québec nu makkelijker of moeilijker was geworden door het nieuwe parcours. Het rondje in zijn geheel misschien iets makkelijker, maar de slotkilometer iets moeilijker?

Tadej Pogacar is sterk, maar komt te laat

Dat was vooraf de gedachte, maar het zijn natuurlijk ook de renners die de koers maken. En dat deden ze in Québec, dat deden ze.

De vroege vluchters zetten het peloton onder druk, maar in de finale rijden diverse andere groepjes naar de leiders toe. Daarbij onder meer kleppers als Mohoric, Meurisse, Alaphilippe, Hermans en Skjelmose.

Julian Alaphilippe met de overwinning van de hoop

Tadej Pogacar keek het lange tijd aan, maar kon in de laatste rondes een paar keer heel gretig uitpakken met ferme versnellingen. Iedereen zat echter keer op keer snel opnieuw in zijn wiel, waardoor hij nooit meer helemaal vooraan raakte.

In de slotkilometers was het Julian Alaphilippe die na 216 kilometer mocht juichen. Pavel Sivakov en Alberto Bettiol vervolledigden het podium, met Hermans (6e) en De Lie (8e) eindigden er twee Belgen in de top-10.