Geen tijd om uit te blazen: Tim Declercq zegt wanneer hij na wielerpensioen aan nieuwe job begint

Tim Declercq zet op 20 oktober een punt achter zijn carrière als profrenner, maar kiest bewust voor een onmiddellijke overgang naar een nieuwe functie binnen het wielrennen. Als coach bij Soudal Quick-Step blijft hij actief in het peloton, zij het in een andere rol.

Tim Declercq verliest geen tijd na zijn afscheid als renner, al had hij natuurlijk graag nog een jaartje gekoerst. Maar het draaide anders uit. “Op 21 oktober, daags na mijn laatste koers, begin ik er aan,” bevestigt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

Zijn agenda laat weinig ruimte voor rust: meteen na zijn start als coach volgt een opleidingsweek in Aigle, Zwitserland. “Maar zo heb ik het graag,” voegt hij eraan toe.



Declercq zal zich ontfermen over een groep van ongeveer tien renners, verspreid over het WorldTour-team en het development team. Zijn takenpakket is breed: van het opstellen van trainingsschema’s tot het uitwerken van voedingsstrategieën. “Ik wil hun eerste aanspreekpunt zijn en een luisterend oor bieden,” zegt hij.

Ervaring

Tijdens zijn loopbaan als profrenner behaalde Declercq een masterdiploma in Bewegingswetenschappen. Die academische achtergrond wil hij nu combineren met zijn jarenlange ervaring in het peloton. “Het is mijn ambitie om een van de besten ter wereld in het vak te worden,” klinkt het vastberaden.

De keuze voor Soudal Quick-Step is geen toeval. Declercq noemt zijn West-Vlaamse roots als een bepalende factor. “Mijn West-Vlaams DNA speelde zeker een rol,” geeft hij aan. Daarnaast prijst hij de expertise binnen het team: “Soudal Quick-Step zit tjokvol mensen die top zijn in hun vak.”

Andere tafel

Hoewel hij zijn plaats aan tafel letterlijk ziet verschuiven van de renners naar de staf, blijft zijn betrokkenheid onverminderd groot. “Ik zal niet langer bij de renners, maar bij de staf aan tafel zitten om te eten,” merkt hij op. Toch kijkt hij met vertrouwen naar de nieuwe uitdaging. “Maar het zal wel loslopen, daar ben ik zeker van.”