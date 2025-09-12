Jelle Vanendert laat job als politieagent achter zich voor nieuwe uitdaging

Voormalig profrenner en politieagent Jelle Vanendert kiest resoluut voor een nieuwe levensfase. Samen met zijn gezin ruilt hij Limburg in voor de Spaanse Costa Blanca, waar hij een horecazaak wil opstarten.

Na een loopbaan bij de politie in Lommel heeft Jelle Vanendert samen met zijn partner Inn besloten om hun professionele leven een andere wending te geven. “Vrijdag komt de verhuiswagen aan,” meldt hij vanuit Spanje aan Het Belang van Limburg.Het gezin verblijft voorlopig in een vakantiehuis, aangezien de nieuwe woning in El Campillo nog niet notarieel is afgehandeld. De prioriteit ligt elders. “We hebben dinsdag een pand in Xixona gekocht voor onze koffiebar. Het is nog een ruwbouw, dus er moet nog veel gebeuren.”

Verhuur

De zaak zal de naam El Pignon dragen en moet naast koffie ook fietsverhuur en -accessoires aanbieden. Beide partners namen loopbaanonderbreking om dit project vorm te geven. “Dat beperkt het risico mocht El Pignon niet draaien zoals gehoopt,” aldus Vanendert. Hij benadrukt dat het idee vooral uit zijn koker komt. “Inn had aanvankelijk twijfels, vooral over het opgeven van zekerheid. Maar ik heb blijkbaar lang genoeg op haar ingepraat.”

Integratie

De kinderen van het gezin zijn inmiddels gestart op een lokale school. Robyn en Lisse volgen les in het Spaans, zonder internationale context. “Lisse heeft tijdens de vakantie een cursus gevolgd en kan zich al enigszins behelpen,” zegt Vanendert. Hij verwacht dat zij zich het snelst zullen aanpassen aan de nieuwe omgeving.

Ook sociaal verloopt de integratie vlot. Lisse reist dagelijks met andere kinderen van expatgezinnen naar school, terwijl Robyn klasgenoten heeft die eveneens Nederlands spreken. Vanendert toont zich optimistisch over hun aanpassingsvermogen.

Pluszoon

Pluszoon Sente Sentjens, die volgend jaar prof wordt bij Alpecin-Deceuninck, blijft voorlopig in België. “Hij huurt ons appartement in Pelt en geniet daar van de nabijheid van zijn vrienden,” licht Vanendert toe. Toch verwacht hij dat Sente snel weer op de stoep zal staan zodra de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint.