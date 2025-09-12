José De Cauwer maakt UAE Team Emirates helemaal af na debacle met tussensprint

In de Vuelta a Espana kregen we op vrijdag een rit zonder al te veel geschiedenis voor de kiezen tussen Rueda en Guijuelo. Al was er wel een momentje bij een tussensprint op een kleine zestig kilometer van de streep dat een impact kan hebben op het eindklassement.

Jakub Otruba was de eenzame vluchter tussen Rueda en Guijuelo. En dus lagen er in Salamanca voor de nummers een en twee uit het peloton naast punten voor de groene sprinterstrui ook nog bonificatieseconden voor het grijpen.

Jonas Vingegaard had dat goed begrepen en wist uiteindelijk vrij makkelijk vier seconden te grijpen. Ploegmaat Matteo Jorgenson pakte op slimme wijze de twee laatste seconden, voor Mads Pedersen.



Vier gratis seconden voor Jonas Vingegaard

De mannen van UAE Team Emirates zaten veel te ver en zo ziet Joao Almeida de rode leiderstrui opnieuw vier seconden verder weg glippen: van 40 naar 44 seconden. Gratis en voor niets opgepikt.

José De Cauwer dacht er bij Sporza meteen het zijne van: "Ik snap niet waarom UAE zich zo laat ringeloren. Ze komen veel te laat, dan kan je niet spreken over een team. Dan lig je gewoon te slapen."

UAE Team Emirates laat zich ringeloren

"Sorry, ik zou bijna durven zeggen: wat een bende ... Ik word er gek van. Die knechten moeten gewoon weten dat ze dat moeten verhinderen. Ga er dan desnoods als knecht voorrijden, Vingegaard is toch te kloppen? Sorry! Je weet maar nooit ..."

"Het zou maar eens op vier seconden moeten aankomen. Dit geeft Almeida geen moed. Proficiat aan Visma - Lease a Bike. Het was geen verrassing, ofwel voelen ze zich zo goed dat hij morgen drie minuten pakt of dat hij wordt weggereden."