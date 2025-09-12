Nederlandse grijpt de macht, ook Belgen maken indruk in Frankrijk

De Tour de l'Ardèche kende een abrupt einde voor Lotte Kopecky. Dat betekent echter niet dat er niet meer gekoerst wordt in Frankrijk. Mischa Bredewold heeft er meer dan ooit de macht gegrepen.

Het is al een vreemde Tour de l'Ardèche geweest. De eerste rit werd nog gewonnen door Lotte Kopecky, terwijl de tweede rit door politieke protesten niet kon doorgaan.

Donderdag greep Mischa Bredewold vervolgens de macht door een massasprint te winnen in een heuvelachtige rit, terwijl Kopecky moest opgeven en zo haar leidersplaats kwijt was.

En op vrijdag ging ze verder op haar elan met een knappe overwinning in de tijdrit over twintig kilometer in Vals-les-Bains. De kloof met de rest was vrij groot.

Bredewold grijpt de macht, Belgen maken ook indruk

Maeva Squiban verloor dertien seconden, terwijl Monica Trinca Colonel al op 22 seconden volgde. Bredewold is uiteraard ook meteen steviger leider in de Tour de l'Ardèche.

Zonder Kopecky zijn er andere Belgen die in de kijker kunnen lopen in Frankrijk. Lotte Claes werd knap zesde in de tijdrit en maakt zo een sprong in het klassement, terwijl de piepjonge Emma Siegers met een zestiende plaats ook een zaakje doet in het klassement. Zaterdag en zondag staan er nog pittige bergritten op het programma in Frankrijk.