Quinten Hermans heeft duidelijk doel met Remco Evenepoel

Quinten Hermans heeft nu al zin in het WK wielrennen in Rwanda. Hij zou daar graag opnieuw Remco Evenepoel aan een nieuwe wereldtitel helpen. Hij heeft ervaring uit het verleden in Australië en wil dat graag herhalen.

Quinten Hermans test nog een laatste keer uitvoerig de benen in Canada deze week. Daarna gaat er volop richting het WK toegeleefd worden.

Rijden op een circuit is altijd anders

De Belg beseft dat er op een circuit wordt gereden in Rwanda en dat is toch een heel andere zaak dan een normale wegrace. Het is nu eenmaal iets dat niet al te veel voorvalt en dus kan het een interessante race worden volgens hem.



Een maand geleden was hij samen met Remco Evenepoel te vinden in Livigno voor een (dubbele) hoogtestage. Ze trainden een paar keer samen en zijn dan ook klaar om er ook op het WK te staan.

Remco Evenepoel nog eens aan een wereldtitel helpen?

"Een WK is heel onvoorspelbaar. We moeten op zoveel mogelijk scenario's voorbereid zijn en mogen ons niet laten verrassen", aldus Hermans daarover bij Sporza.

De renner is klaar voor zijn derde WK en vindt het een hele eer om voor je land te mogen uitkomen - al helemaal in België. "Het is een unieke ervaring. Ik was een bevoorrechte getuige in Australië 2022. Dat nog eens meemaken, zou heel mooi zijn. Want dat zijn toch unieke momenten."