Tadej Pogacar komt plots met waarschuwing over Wout van Aert voor het hele peloton

Tadej Pogacar zit momenteel in Canada voor twee koersen, als ultieme voorbereiding op het WK in Rwanda. Daar waarschuwde hij alles en iedereen voor... Wout van Aert.

De Sloveense wereldkampioen is in Canada om zich voor te bereiden op zowel de wegrit als de tijdrit van het WK. Pogacar, die al tweemaal zegevierde in Montréal, gaf aan dat het parcours in Québec licht gewijzigd is.

“Er zit nu een langere klim in, in plaats van drie kortere,” verklaarde hij bij Het Nieuwsblad. Volgens hem kan dat het koersverloop beïnvloeden. “Daardoor kan de wedstrijd makkelijker zijn, maar de sprint zal zwaarder zijn dan de voorbije edities.”



Québec

Hoewel hij Montréal als meer geschikt voor zijn profiel beschouwt, sluit hij een overwinning in Québec niet uit. “Op een goeie dag kan ik ook winnen in Québec,” merkte hij op, verwijzend naar zijn sterke prestatie van vorig jaar.

Confrontatie met Van Aert

Tijdens het persmoment ging Pogacar ook in op de mogelijke confrontatie met Van Aert. Onze landgenoot versloeg hem eerder dit jaar op Montmartre en zou opnieuw een hoofdrol kunnen spelen. “Als Wout hier is, wil hij zeker voor de overwinning gaan,” stelde Pogacar. Hij wees op Van Aerts beperkte wedstrijdprogramma en trok daaruit een duidelijke conclusie. “Hij zal supergoed in orde zijn.”

Veel goede renners

Pogacar benadrukte dat Van Aert niet onderschat mag worden. Zijn aanwezigheid in het peloton betekent volgens de Sloveen dat er rekening gehouden moet worden met een nieuwe tweestrijd. Toch blijft hij realistisch. “We zullen zien of het weer een duel wordt, want er zijn hier nog veel goeie coureurs die hier een parcours vinden dat hen ligt.”

De Sloveen sluit zijn analyse af met een nuchtere blik op de concurrentie. Hoewel hij zelf als topfavoriet wordt beschouwd, erkent hij dat het deelnemersveld breed is en dat meerdere renners aanspraak maken op succes.