Cameron Vandenbroucke brengt Tim Merlier in 'lastig parket' in Gert Late Night: "Hier ga ik het niet vragen"

Tim Merlier heeft dit seizoen al veertien overwinningen weten te boeken. Enkel Tadej Pogacar doet beter. En dus was het hoog tijd om eens terug te blikken op een heel leuk jaar. Ook zijn vriendin had ondertussen wat te zeggen ...

Tim Merlier woensdag te gast in De Tafel Van Gert, samen met vriendin Cameron Vandenbroucke. Daar werd teruggeblikt op zijn seizoen en vooruitgeblikt op wat dit jaar nog gaat komen.

Tim Merlier en Cameron Vandenbroucke in De Tafel Van Gert

Zijn seizoen zit er nog niet op. "Er volgen nog wat kleinere koersen, maar met mooie mogelijkheden. Ik hoop er stiekem nog op om Tadej Pogacar te kunnen inhalen", aldus Tim Merlier. "Maar ik vrees ervoor."

Onder meer de GP de Fourmies, Het Kampioenschap van Vlaanderen en de Gooikse Pijl staan nog op het programma van Tim Merlier. Pogacar zit aan zestien zeges en zou er met het WK en Lombardije onder meer ook nog een paar kunnen bij doen.

Nog niet getrouwd

Gert Verhulst vroeg ook onder meer naar de status van beiden: "Zijn jullie eigenlijk getrouwd?" Waarop Cameron naar Tim keek met een vragende blik en haar handen ophaalde ... "Nog niet", klonk het. Zij leek duidelijk graag te willen trouwen.

"Hier ga ik het zeker niet vragen. Ik denk niet dat ze daar blij mee zou zijn." Met hun kindje hebben ze natuurlijk sowieso al een unieke band. Maar misschien komt er toch nog een huwelijk binnen afzienbare tijd?