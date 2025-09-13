Dat zal Trine Hansen graag zien: Wout van Aert speelt in op nakende Vuelta-eindzege van Jonas Vingegaard

Dat zal Trine Hansen graag zien: Wout van Aert speelt in op nakende Vuelta-eindzege van Jonas Vingegaard
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Misschien kan het toch weer bijgelegd worden tussen Trine Hansen en Wout van Aert. Die laatste heeft immers aangegeven blij te zijn dat Jonas Vingegaard op het punt staat de Vuelta te winnen.

Iedereen kent de historie uit de voorbije Tour de France. Trine Hansen, de vrouw en manager van Vingegaard, zette de boel aan het begin van de Tour op scherp. Volgens haar moesten ze bij Visma-Lease a Bike volledig de kaart Vingegaard trekken en mochten andere renners geen persoonlijke doelen nastreven. Dan komt Van Aert in het vizier.

Van hem is geweten dat hij ook zelf zijn ritten wil aankruisen, maar hij heeft in het verleden al bewezen dat hij ook een grote hulp voor een klassementsman kan zijn. Van Aert en Vingegaard verklaarden dat het tussen hen onderling nooit een probleem is geweest. Anderzijds is de steun van zijn vrouw uiteraard belangrijk voor Vingegaard.

Lees ook... Wout van Aert heeft al klaar en duidelijk gezegd wat hij vreest dat niet mogelijk zal zijn

Vingegaard verzekert zich van Vuelta-zege

Even doorspoelen naar de Vuelta. Jonas Vingegaard zal de derde grote ronde van het jaar zonder ongelukken morgen winnen. Vingegaard begon aan de voorlaatste rit met een voorsprong van een kleine driekwart minuut op naaste belager Almeida en verzekerde zich van de eindzege door op het dak van de Vuelta naar winst te soleren.

Naast Vingegaard heeft geen enkele andere renner van de ploeg een rit gewonnen in de Vuelta. Alles loopt dus helemaal zoals Trine Hansen het wil deze keer. Bovendien laat Van Aert, die overigens niet meedoet aan de Vuelta, ook zien heel blij te zijn voor Vingegaard. Van Aert heeft een post op sociale media van Visma-Lease a Bike gedeeld.

Van Aert let ook op Vuelta-ontwikkelingen

De boodschap van de ploeg was duidelijk: "Hij heeft het gedaan!!!" Daar hoorde een foto bij van een juichende Vingegaard in de rode trui. Door dit beeld te delen via de Instagram Stories, toont Van Aert dat hij er ook wel mee bezig is en hij volledig achter zijn ploegmaat staat. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert
Jonas Vingegaard Rasmussen

Meer nieuws

Wout van Aert heeft al klaar en duidelijk gezegd wat hij vreest dat niet mogelijk zal zijn

Wout van Aert heeft al klaar en duidelijk gezegd wat hij vreest dat niet mogelijk zal zijn

20:00
Wout van Aert onthult wat hem ontzettend hard bezighoudt in verband met zijn zoontjes Georges en Jerome

Wout van Aert onthult wat hem ontzettend hard bezighoudt in verband met zijn zoontjes Georges en Jerome

14:00
De Cauwer prijst toekomstig Vuelta-winnaar Vingegaard, die de punten stevig op de i zet: "Wat een leider hoort te doen"

De Cauwer prijst toekomstig Vuelta-winnaar Vingegaard, die de punten stevig op de i zet: "Wat een leider hoort te doen"

17:21
Wout van Aert heeft het in een diepgaand gesprek over het pijnlijkste moment van het jaar

Wout van Aert heeft het in een diepgaand gesprek over het pijnlijkste moment van het jaar

13:00
Positief en cruciaal teken? Zogenaamd pijnpunt van Mathieu van der Poel ziet er juist heel erg goed uit

Positief en cruciaal teken? Zogenaamd pijnpunt van Mathieu van der Poel ziet er juist heel erg goed uit

20:30
📷 Het is duidelijk voor welk land het is: machine waar Van der Poel goud mee wil behalen spreekt boekdelen

📷 Het is duidelijk voor welk land het is: machine waar Van der Poel goud mee wil behalen spreekt boekdelen

19:00
Kamp Pogacar drukt bewondering uit voor Evenepoel maar verstuurt ook stevige waarschuwingen

Kamp Pogacar drukt bewondering uit voor Evenepoel maar verstuurt ook stevige waarschuwingen

18:30
Wout van Aert is zeker niet voldaan en komt tot een paar teleurstellende vaststellingen

Wout van Aert is zeker niet voldaan en komt tot een paar teleurstellende vaststellingen

09:00
Mathieu van der Poel reageert op de hoge inschatting van zijn persoon en vindt het behoorlijk vreemd

Mathieu van der Poel reageert op de hoge inschatting van zijn persoon en vindt het behoorlijk vreemd

17:00
Wielerbond stuurt statement de wereld in na walgelijke viering van atlete van moord op Charlie Kirk

Wielerbond stuurt statement de wereld in na walgelijke viering van atlete van moord op Charlie Kirk

16:30
Wout van Aert doet een heel eerlijke bekentenis over zijn strijd met Mathieu van der Poel

Wout van Aert doet een heel eerlijke bekentenis over zijn strijd met Mathieu van der Poel

12:00
Ploeg van Wout van Aert slaat zich voor het hoofd: speelt het hier de potentiële opvolger van Vingegaard kwijt?

Ploeg van Wout van Aert slaat zich voor het hoofd: speelt het hier de potentiële opvolger van Vingegaard kwijt?

16:00
Twijfels rond Pogacar weggeveegd en ook nog altijd geruchten over Mathieu van der Poel: "Hij heeft ons belofte gedaan"

Twijfels rond Pogacar weggeveegd en ook nog altijd geruchten over Mathieu van der Poel: "Hij heeft ons belofte gedaan"

13:30
Geloof in wereldtitel Mathieu van der Poel wordt nu onomwonden uitgesproken: weg zijn uit België doet ook deugd

Geloof in wereldtitel Mathieu van der Poel wordt nu onomwonden uitgesproken: weg zijn uit België doet ook deugd

11:00
Visma-Lease a Bike wrijft zich in de handen na verrassende aankondiging van wielertopper

Visma-Lease a Bike wrijft zich in de handen na verrassende aankondiging van wielertopper

10:00
Het is nog erger dan verwacht: Lotte Kopecky heeft wel degelijk een breuk opgelopen

Het is nog erger dan verwacht: Lotte Kopecky heeft wel degelijk een breuk opgelopen

08:30
Heftig: sterke klassieke renner is werkelijk aan de dood ontsnapt en doet nu zijn verhaal

Heftig: sterke klassieke renner is werkelijk aan de dood ontsnapt en doet nu zijn verhaal

08:00
Alaphilippe etaleert oude Quick-Step-vorm om zelfs Pogacar & co te vloeren: "Ik ben nooit dood geweest!"

Alaphilippe etaleert oude Quick-Step-vorm om zelfs Pogacar & co te vloeren: "Ik ben nooit dood geweest!"

07:30
Cameron Vandenbroucke brengt Tim Merlier in 'lastig parket' in Gert Late Night: "Hier ga ik het niet vragen" Naast de fiets

Cameron Vandenbroucke brengt Tim Merlier in 'lastig parket' in Gert Late Night: "Hier ga ik het niet vragen"

07:00
José De Cauwer maakt UAE Team Emirates helemaal af na debacle met tussensprint

José De Cauwer maakt UAE Team Emirates helemaal af na debacle met tussensprint

12/09
Dé overwinning van het jaar? Sterke Pogacar & co komen te laat in Québec, ex-wereldkampioen aan het feest

Dé overwinning van het jaar? Sterke Pogacar & co komen te laat in Québec, ex-wereldkampioen aan het feest

12/09
Quinten Hermans heeft duidelijk doel met Remco Evenepoel

Quinten Hermans heeft duidelijk doel met Remco Evenepoel

12/09
📷 Heuglijk nieuws: absolute wereldtopper is bevallen van zoontje Naast de fiets

📷 Heuglijk nieuws: absolute wereldtopper is bevallen van zoontje

12/09
Johan Bruyneel streng voor ploegtactiek in Vuelta: "Het houdt geen enkele steek"

Johan Bruyneel streng voor ploegtactiek in Vuelta: "Het houdt geen enkele steek"

12/09
Jasper Philipsen is dolgelukkig met werk van het team en komt al met volgende doel

Jasper Philipsen is dolgelukkig met werk van het team en komt al met volgende doel

12/09
Un, dos, tres: er staat geen maat op Jasper Philipsen

Un, dos, tres: er staat geen maat op Jasper Philipsen

12/09
Wout van Aert doet boekje open over de vertrekkers en nieuwkomers bij Visma Lease a Bike

Wout van Aert doet boekje open over de vertrekkers en nieuwkomers bij Visma Lease a Bike

12/09
"De truc met de vogelpoep": Renaat Schotte komt met hallucinant verhaal over poging tot diefstal

"De truc met de vogelpoep": Renaat Schotte komt met hallucinant verhaal over poging tot diefstal

12/09
Nederlandse grijpt de macht, ook Belgen maken indruk in Frankrijk

Nederlandse grijpt de macht, ook Belgen maken indruk in Frankrijk

12/09
Tadej Pogacar komt plots met waarschuwing over Wout van Aert voor het hele peloton

Tadej Pogacar komt plots met waarschuwing over Wout van Aert voor het hele peloton

12/09
Mogen we ons aan nog iets verwachten? "Evenepoel was maar met één ding bezig"

Mogen we ons aan nog iets verwachten? "Evenepoel was maar met één ding bezig"

12/09
Israel-Premier Tech neemt stevige beslissing

Israel-Premier Tech neemt stevige beslissing

12/09
De Lie heeft geleerd uit ervaring met Pogacar: "Dit keer geen show verkopen"

De Lie heeft geleerd uit ervaring met Pogacar: "Dit keer geen show verkopen"

12/09
Mag hij het WK vergeten? Mattias Skjelmose komt met update na stevige valpartij

Mag hij het WK vergeten? Mattias Skjelmose komt met update na stevige valpartij

12/09
Meer veldrijden, maar Wout van Aert zal ook andere passie meer beoefenen

Meer veldrijden, maar Wout van Aert zal ook andere passie meer beoefenen

11/09
"Voor iedereen een beetje schrikken": Wout van Aert verrast door Tadej Pogacar

"Voor iedereen een beetje schrikken": Wout van Aert verrast door Tadej Pogacar

12/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Rasmussen Joao Almeida Remco Evenepoel Arnaud De Lie Lotte Kopecky Gerben De Knegt Victor Campenaerts Annemiek Van Vleuten Tim Merlier Julian Alaphilippe Biniam Girmay Michael Matthews Tim Declercq Thibau Nys Jelle Vanendert Fem van Empel Mattias Skjelmose

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved