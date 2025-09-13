Dat zal Trine Hansen graag zien: Wout van Aert speelt in op nakende Vuelta-eindzege van Jonas Vingegaard

Misschien kan het toch weer bijgelegd worden tussen Trine Hansen en Wout van Aert. Die laatste heeft immers aangegeven blij te zijn dat Jonas Vingegaard op het punt staat de Vuelta te winnen.

Iedereen kent de historie uit de voorbije Tour de France. Trine Hansen, de vrouw en manager van Vingegaard, zette de boel aan het begin van de Tour op scherp. Volgens haar moesten ze bij Visma-Lease a Bike volledig de kaart Vingegaard trekken en mochten andere renners geen persoonlijke doelen nastreven. Dan komt Van Aert in het vizier.

Van hem is geweten dat hij ook zelf zijn ritten wil aankruisen, maar hij heeft in het verleden al bewezen dat hij ook een grote hulp voor een klassementsman kan zijn. Van Aert en Vingegaard verklaarden dat het tussen hen onderling nooit een probleem is geweest. Anderzijds is de steun van zijn vrouw uiteraard belangrijk voor Vingegaard.



Lees ook... Wout van Aert heeft al klaar en duidelijk gezegd wat hij vreest dat niet mogelijk zal zijn

Vingegaard verzekert zich van Vuelta-zege

Even doorspoelen naar de Vuelta. Jonas Vingegaard zal de derde grote ronde van het jaar zonder ongelukken morgen winnen. Vingegaard begon aan de voorlaatste rit met een voorsprong van een kleine driekwart minuut op naaste belager Almeida en verzekerde zich van de eindzege door op het dak van de Vuelta naar winst te soleren.

Naast Vingegaard heeft geen enkele andere renner van de ploeg een rit gewonnen in de Vuelta. Alles loopt dus helemaal zoals Trine Hansen het wil deze keer. Bovendien laat Van Aert, die overigens niet meedoet aan de Vuelta, ook zien heel blij te zijn voor Vingegaard. Van Aert heeft een post op sociale media van Visma-Lease a Bike gedeeld.

Van Aert let ook op Vuelta-ontwikkelingen

De boodschap van de ploeg was duidelijk: "Hij heeft het gedaan!!!" Daar hoorde een foto bij van een juichende Vingegaard in de rode trui. Door dit beeld te delen via de Instagram Stories, toont Van Aert dat hij er ook wel mee bezig is en hij volledig achter zijn ploegmaat staat.