Heftig: sterke klassieke renner is werkelijk aan de dood ontsnapt en doet nu zijn verhaal

Foto: © photonews

We hebben al te veel renners verloren in de wielersport. Nu is er eens een renner aan de dood ontsnapt in de persoon van Michael Matthews.

De Australiër staat bij de klassiekers altijd wel op de lijstjes met kanshebbers, door zijn podiumplaatsen in Milaan-Sanremo, de Amstel Gold Race en de Brabantse Pijl. Een grote klassieke zege ontbreekt echter nog op zijn palmares. Wel won hij al ritten in alle grote ronden. In de aanloop naar de Tour liep het dit jaar mis: op hoogtestage vertoonde hij symptomen van een longembolie.

De diagnose bevestigde het vermoeden. Bij Rouleur doet hij zijn verhaal. "De artsen zeiden dat ik het wellicht niet had overleefd als ik nog twee of drie dagen was doorgegaan met de trainingen van op stage", opent hij met een heftige vaststelling. "De ene dag deed ik gewoon mijn trainingen, de volgende lag ik in het ziekenhuis. Het ging zo snel."

Matthews dacht aan allergieën

Matthews schetst wat er wanneer aan de hand was. "Mijn hoogtestage van drie weken was anderhalve week ver. Ik kreeg een scherpe pijn aan mijn borst en ademde moeilijk. Ik dacht dat ik last had van allergieën. Ik heb er veel last van als ze in de buurt het gras aan het maaien zijn. Ik bleef dus doorgaan, tot ik een oefening niet meer kon afwerken, hoofdpijn kreeg en letterlijk van mijn fiets viel tijdens een beklimming."

Dat zal voor iedereen in zijn omgeving enorm schrikken zijn geweest. Uiteraard werd hij daarna overgeplaatst naar het ziekenhuis om enkele scans te nemen. "Ze hebben bloedstolsels ontdekt in mijn longen. Ik heb dagen in het ziekenhuis gelegen en moest maanden bloedverdunners nemen. Ik wist meteen dat dit mijn carrière kon beëindigen."

Matthews lijkt weer aan betere hand

Gelukkig is het zo'n vaart niet gelopen. De renner van Jayco AlUla verscheen wel quasi vier maanden niet aan de start van een koers. In de Grand Prix van Québec realiseerde hij zijn tweede toptiennotering sinds dat voorval. 

Michael Matthews

