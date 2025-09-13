Het is nog erger dan verwacht: Lotte Kopecky heeft wel degelijk een breuk opgelopen

Het is niet het seizoenseinde dat Lotte Kopecky voor ogen had, wisten we wel. Het is nog erger dan het aanvankelijk leek: Kopecky heeft een breuk opgelopen.

Dat nieuws verkondigt haar ploeg SD Worx-Protime op de ploegsite. De aanleiding voor de breuk is uiteraard de valpartij in de derde etappe van de Tour de l'Ardèche. Lotte Kopecky getuigde al over haar opgave in die rittenkoers in een bericht op Instagram. Op dat moment leek er geen sprake van een breuk, maar had Kopecky wel veel pijn.

Ondertussen is toch aan het licht gekomen dat Kopecky een wervelbreuk heeft opgelopen. "Een eerste onderzoek in het ziekenhuis in Frankrijk wees geen botbreuken uit", meldt haar wielerploeg ook nog eens. "Lotte reisde huiswaarts maar door de aanhoudende pijn wilde Kopecky een verder onderzoek in België laten doen."

WK baanwielrennen nog op het programma

"Wat dit betekent voor de rest van het seizoen 2025 is onduidelijk. De renster van Team SD Worx-Protime had al besloten om haar wereldtitel op de weg in Rwanda niet te verdedigen. Wel staat het WK op de baan in Chili van 22 tot en met 26 oktober nog op haar programma." Zo hebben we toch een voorlopig zicht op haar resterende kalender.

Het is alleen afwachten of haar fysieke conditie het toelaat om aan dat WK baanwielrennen deel te nemen. "De komende dagen moet Kopecky rust houden. Daarna wordt bekeken hoe de breuk zich herstelt. Pas dan kan er worden aangegeven wanneer ze weer mag fietsen en hoelang de revalidatie gaat duren", is de conclusie van haar ploeg.

Revalidatie extra domper voor Kopecky

Het was sowieso al een moeilijk en toch ook een tegenvallend seizoen voor Lotte Kopecky. Zowel fysiek als mentaal is het niet eenvoudig om er dan aan het einde van dat seizoen nog een revalidatie bij te nemen. Wordt vervolgd.