Kamp Pogacar drukt bewondering uit voor Evenepoel maar verstuurt ook stevige waarschuwingen

Binnenkort kijken Tadej Pogacar en Remco Evenepoel mekaar weer in de ogen. Met respect maar ook met geloof in eigen kunnen zullen ze de strijd aangaan op het WK.

Onlangs raakte ook bekend dat Pogacar mee zal doen aan het WK tijdrijden. Zijn sportief manager Matxin Fernandez legt bij La Dernière Heure uit waarom. "Hij wil zichzelf testen tegen Remco. Als Tadej het groen licht krijgt om te koersen, dan wil hij zich altijd echt meten met de besten. Momenteel is Remco de beste in het tijdrijden."

Pogacar kwam al behoorlijk in de buurt in de Tour-tijdrit, al weten we nu dat Remco toen niet op zijn best was. In Rwanda wacht een op zijn zachtste gezegd heuvelachtig parcours. Evenepoel zou dus wel eens meer tegenstand in het tijdrijden kunnen krijgen van Pogacar dan ooit tevoren. "Het is een discipline waar Tadej veel tijd en werk in heeft geïnvesteerd de laatste maanden."

Matxin verwacht 'gevaarlijke' Evenepoel op WK

Dat is meteen een stevige waarschuwing richting het kamp van Remco Evenepoel. Langs de andere kant is er ook heel veel respect voor Evenepoel bij de entourage van Pogacar. "Remco is een man van de kampioenschappen. Hij zal zeer gevaarlijk zijn op het WK." Dan heeft Matxin het dus mogelijk ook over de wegrit op het WK in Kigali.

Veel zal afhangen van hoe het met Pogacar zelf gaat. Die wou na de Tour even door alles en iedereen met rust gelaten worden. "Ja, hij was helemaal leeg aan het einde van de Tour, maar de batterijen zijn opgeladen en hij is weer gemotiveerd. Op mentaal vlak is het uitputtend om elke dag de gele trui te verdedigen. Het is niet hetzelfde als in een klassieker aanvallen en voor de overwinning gaan."

Geen reden tot zorgen om Pogacar

Matxin erkent dat Pogacar op de limiet zat, maar beweert dat de zaken er nu anders voor staan. "Er is geen sprake van een burnout. Er is absoluut geen reden om bezorgd te zijn. Tadej managet alles perfect." Dat is ook nodig met de altijd hoge verwachtingen voor hem. "Tadej is altijd de favoriet als hij aan de start staat. Dat is normaal: hij is de beste renner ter wereld." 

