Ploeg van Wout van Aert slaat zich voor het hoofd: speelt het hier de potentiële opvolger van Vingegaard kwijt?

Visma-Lease a Bike moet zich allicht toch voor het hoofd slaan. Vingegaard blijft immers niet eeuwig meedraaien. Is de ploeg zonet zijn opvolger kwijtgeraakt?

Als je de renner in kwestie bezig hoort, zou het wel kunnen. De 16-jarige Kristian Haugetun heeft getekend bij UNO-X Mobility. Hij wordt trots voorgesteld als één van de meest beloftevolle internationale junioren. Er wordt dan ook vermeld dat hij in de belangstelling stond van de grootste wielerploegen ter wereld, maar hij koos dus voor UNO-X.

"De grote droom is, simpel gezegd, om de Tour de France te winnen. Hoe moeilijk dat ook is." Als de Noor dit ooit zou waarmaken, betekent dit dat hij in de voetsporen had kunnen treden van Jonas Vingegaard. Haugetun rijdt dit jaar immers voor het juniorenteam JEGG-SKIL-DJR uit Oosterhout. Deze wielervereniging heeft goede banden met Visma-Lease a Bike.

Visma-Lease a Bike leek volgende logische stap

De ploeg van Wout van Aert kondigde in februari nog aan dat het voor het tweede jaar op rij zou samenwerken met JEGG-SKIL-JDR. Dit partnership moet er toe leiden dat de jonge talenten de training, voeding, tactiek en het werken in ploegverband op de juiste manier benaderen. Dan zou je ook denken dat een talent als Haugetun in het jeugdprogramma van Visma-Lease a Bike verdere stappen zet.

Hij moet het natuurlijk nog allemaal bewijzen en dat beseft hij maar al te goed. "Ik kom naar hier omdat Uno-X Mobility getoond heeft dat het Noorse renners goed kan ontwikkelen", verklaart hij zijn overstap. "Het is een veilige en toch erg ambitieuze omgeving. Dat doet me geloven dat ik hier het best mijn potentieel kan vervullen."

Naam om in de gaten te houden bij UNO-X

We zijn heel erg benieuwd en we gaan zijn evolutie in elk geval goed in de gaten houden. Vermoedelijk zal UNO-X hem volgend jaar eerst onderbrengen in het beloftenteam. Door hem binnen te halen versterkt de ploeg de missie om onder andere Noorse renners op te leiden.

