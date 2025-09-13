Wielerbond stuurt statement de wereld in na walgelijke viering van atlete van moord op Charlie Kirk

Amerika is al enkele dagen in shock na de moordaanslag op Charlie Kirk (31). Zelfs een wielerbond is bij de zaak betrokken geraakt.

Charlie Kirk, een politieke activist, is drie dagen geleden doodgeschoten. Dat gebeurde op een universiteit in Utah, waar de Republikein begon aan één van zijn gekende tournees waarbij hij in gesprek ging met andersdenken. Tyler Robinson, de hoofdverdachte van deze moord, is inmiddels opgepakt. De verwachting is dat hij snel aangeklaagd zal worden.

Het nieuws van de moord op Kirk, die samen met zijn organisatie Turning Point USA een belangrijk aandeel wordt toegedicht in de herverkiezing van president Donald Trump vorige november, ging snel de wereld rond. De moord werd massaal veroordeeld, maar op sociale media doken ook talrijke berichten op van personen die de conservatieve meningen van Kirk niet deelden en zijn dood vierden.

BMX'er vierde online de moord op Charlie Kirk

Eén van die personen was Chelsea Wolfe, die als BMX'er reserve was voor de VS op de Olympische Spelen in Tokio. Op haar Instagram Stories schreef Wolfe onder andere: "We hebben het gedaan!" Ze noemde Kirk ook een nazi. BMX is uiteraard een tak van de wielersport. USA Cycling, de Amerikaanse wielerbond, heeft Fox News Digital een verklaring bezorgd als reactie op de uitspraken van Wolfe.

"De meningen van huidige of voormalige atleten van het nationale team behoren aan de betrokken individuen toe en reflecteren niet de meningen van USA Cycling. Chelsea Wolfe is sinds 2023 geen lid meer van het USA Cycling National Team of van USA Cycling", onderstreept de Amerikaanse wielerbond. Dat heeft te maken met haar niet-deelname aan het WK van 2023.

UCI-regels stonden WK-deelname Wolfe niet toe

Onder de huidige regels van de UCI kwam Wolfe, een transgender, in 2023 niet meer in aanmerking om deel te nemen aan het WK BMX voor vrouwen. Dat betekende quasi het einde van haar BMX-carrière. In maart 2020 schreef ze op Facebook dat ze het podium op de Spelen wilde halen om daar de Amerikaanse vlag in brand te steken.