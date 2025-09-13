Wout van Aert heeft het in een diepgaand gesprek over het pijnlijkste moment van het jaar

Wout van Aert gaat in zijn mediaronde richting zijn seizoenseinde de pijnlijke kwesties niet uit de weg. Zoals het niet winnen van Dwars door Vlaanderen.

Het Nieuwsblad legt hem een uitspraak van zichzelf voor die hij deed na Dwars door Vlaanderen. Van Aert was na zijn tweede plaats in die eendagskoers erg hard voor zichzelf en noemde het een enorme fout dat hij zo aan zichzelf had gedacht. Hij bevestigt nog eens dat dit het pijnlijkste moment uit het wielerseizoen van 2025 is geweest.

Met drie renners van Visma-Lease a Bike in de kopgroep was het uiteraard lullig om de zege nog kwijt te spelen aan die ene EF-renner, Neilson Powless in dit geval. Van Aert koos die dag inderdaad voor zichzelf, tegen zijn natuur in. Zoveel maanden later stoort hij zich nog altijd aan beide zaken die het voor hem toch wel pijnlijk maakten.



Sprint met twee zou anders zijn voor Van Aert

Van Aert geeft aan dat het heel anders zou zijn als hij alleen met Powless op pad was geweest. Als hij dan in een sprint met twee zou verliezen, zou hij het 'raar' vinden, maar er zich wel bij kunnen neerleggen. Als je daarentegen met drie ploegmaats voorop bent en dan nog verliest, heb je altijd iets fout gedaan, concludeert Van Aert.

Van Aert heeft de indruk dat hij toen iemand probeerde te zijn die hij niet echt is en dat dit zich heeft gewroken. Hij wou graag een antwoord geven op de kritiek die er was. Soms gaat hij daar nochtans goed mee om, maar op andere momenten trekt hij het zich wel aan. Hij geeft toe dat hij het nog eens wou laten zien, na onder meer een tegenvallende E3.

Van Aert velt een duidelijk oordeel

Dan ben je niet bezig met een wedstrijd als ploeg af te ronden maar met externe zaken, oordeelt Van Aert nu. Het toppunt was dat de hoogtestage voorafgaand aan de Vlaamse koersen eigenlijk best wel goed verlopen was.