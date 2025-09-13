Wout van Aert onthult wat hem ontzettend hard bezighoudt in verband met zijn zoontjes Georges en Jerome

Wout van Aert is profwielrenner maar in de eerste plaats een echtgenoot en de vader van Georges en Jerome. De vader in Wout zit met een bepaalde zorg.

In zijn interview bij Het Nieuwsblad komt ook het gezinsleven van Wout van Aert aan bod. Hij beweert dat hij zelf best wel een zorgeloze jeugd heeft gehad. Dan is het logisch dat hij hetzelfde wil voor zijn kinderen. Die situatie is echter moeilijk met elkaar vergelijkbaar. Door de mediabelangstelling voor Wout staan Georges en Jerome op wereldwijd verspreide foto's.

De vraag is dus of het voor Georges en Jerome wel mogelijk zal zijn om zorgeloos op te groeien. Velen kennen hun gezichtjes. Wout van Aert geeft toe dat dit hem heel erg hard bezighoudt. Hij denkt er vaak over na hoe hij zijn beide kinderen genoeg zal kunnen beschermen. Hij acht dit een moeilijke taak voor zichzelf en zijn vrouw Sarah.



Kinderen in voetsporen Van Aert?

Van Aert laat overigens nog een ballonnetje op: wat als zijn kinderen in zijn voetsporen treden? Als ze later voor een heel ander beroep kiezen, zouden ze dat misschien wel kunnen uitoefenen in de luwte, tenzij het iets in de media zou zijn. Als ze ook wielrenner willen worden, dan zouden de schijnwerpers al heel snel op hen gericht worden.

Kinderen hebben betekent ook dat je een grotere kans hebt om ziek te worden, zo zegt het cliché. Dat is zeker voor een profwielrenner iets wat je absoluut zo veel mogelijk moet vermijden. Afgelopen jaar was Van Aert wel af en toe ziek en had hij de indruk dat dit vroeger minder het geval was. Misschien komt het door het ouder worden, grijnst hij.

Van Aert vindt afscheid nemen soms moeilijk

Wout van Aert geeft ook toe dat het nu moeilijker is om veel van huis te zijn. Georges is inmiddels al wat ouder en kan het ook zelf zeggen als hij zijn papa mist. Dat is niet evident om te aanhoren. Toch komt het er nu voor Wout op aan om nog enkele jaartjes het maximum uit de carrière te halen.