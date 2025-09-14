📷 Ex-wereldkampioene komt met heuglijk nieuws naar buiten en deelt foto van eerste kindje

Voormalig wereldkampioene Annemiek van Vleuten heeft bekendgemaakt dat ze moeder is geworden van haar eerste kind. De Nederlandse ex-renster, die in 2023 haar carrière beëindigde, deelt het nieuws op sociale media.

Annemiek van Vleuten, jarenlang een toonaangevende figuur in het internationale vrouwenwielrennen, heeft een nieuwe mijlpaal bereikt in haar persoonlijke leven. Via haar officiële kanalen maakte ze bekend dat ze is bevallen van een zoon.

De geboorte markeert een nieuw hoofdstuk voor de 42-jarige ex-renster, die in haar sportieve loopbaan onder meer wereldkampioen op de weg werd en meerdere grote rondes won.

Rustiger leven

Van Vleuten beëindigde haar carrière in september 2023, na een laatste deelname aan de Simac Ladies Tour. In haar afscheidsinterviews gaf ze al aan uit te kijken naar een rustiger leven.

Een nieuwe periode waarin familie centraal zou staan was hetgeen ze voor ogen had. De geboorte van haar eerste kindje lijkt die wens concreet vorm te geven.

De aankondiging van Van Vleuten werd met veel warmte ontvangen binnen de wielerwereld. Grote namen uit het peloton lieten via sociale media hun felicitaties horen.