🎥 OFFICIEEL De Bison neemt afscheid van het wielerpeloton

Adrien Petit, jarenlang een vaste waarde in het internationale wielerpeloton, beëindigt zijn carrière na vijftien seizoenen op het hoogste niveau. Zijn laatste wedstrijd wordt Binche-Chimay-Binche, een koers die symbool staat voor zijn trouw aan de klassiekers.

De Fransman begon zijn professionele carrière in 2011 en maakte meteen indruk als vicewereldkampioen bij de beloften. Zijn rol in de wereldtitel van Arnaud Démare was volgens Intermarché-Wanty bepalend voor zijn reputatie als betrouwbare ploegmaat.

In de jaren die volgden verzamelde Petit negen overwinningen, waaronder de Tro Bro Leon, GP de la Somme en ritten in de Tour de Luxembourg en de Vierdaagse van Duinkerke. Zijn overstap naar Intermarché-Wanty in 2022 betekende een nieuwe fase.

Voor het eerst reed hij voor een buitenlandse ploeg, waar hij zich ontpopte tot wegkapitein. “Vanaf het begin kon ik mijn ervaring inzetten voor jonge renners,” aldus Petit in een persbericht van de ploeg aan onze redactie.

Bijnaam

Petit kreeg de bijnaam “Le Bison” vanwege zijn kracht en doorzettingsvermogen, vooral op kasseien. In 2022 werd een strook in Parijs-Roubaix naar hem vernoemd, evenals een etappe in de Tour de France. Zijn zesde plaats in Roubaix dat jaar was zijn beste resultaat in de Hel van het Noorden.

Gedurende zijn carrière nam Petit deel aan alle drie de grote rondes en reed hij 26 monumenten. Zijn doorzettingsvermogen werd onderstreept in de Tour van 2023, waar hij na een zware val alsnog de Champs-Élysées bereikte en de prijs voor de strijdlust ontving.

Afscheid zonder spijt

Petit kondigde aan dat hij op 7 oktober zijn laatste koers zal rijden. “Ik neem afscheid met een glimlach en zonder spijt,” verklaart hij. Hij benadrukte dat hij zijn sportieve ambities kon combineren met een rijk persoonlijk leven. “De koers is geëvolueerd, met meer aandacht voor details en risico’s. Ik voel dat het tijd is om plaats te maken voor jongeren die zich volledig willen geven,” voegde hij toe.

Zijn mooiste herinneringen blijven de podiumplaatsen op het WK voor beloften, het Frans kampioenschap en zijn top tien in Roubaix. “Bij Intermarché-Wanty vond ik een familiale sfeer zonder druk. Mijn zesde plaats in Roubaix was een dag waarop ik voelde dat er iets groots mogelijk was,” aldus Petit.