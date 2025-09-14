Eén en twee voor Visma Lease a Bike: Vingegaard ziet groot verschil met vorige week

Jonas Vingegaard heeft met een overtuigende overwinning op de Bola del Mundo zijn eerste eindzege in de Vuelta a España veiliggesteld. De Deense kopman van Visma Lease a Bike kwam na afloop met de nodige uitleg waarom het nu zo goed lukte.

De twintigste etappe van de Vuelta voerde het peloton over 165 kilometer naar de top van de Bola del Mundo, een klim van buitencategorie met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,5 procent. Al vroeg in de rit ontstond een omvangrijke kopgroep, maar het peloton, onder impuls van UAE Team Emirates, hield de marge beperkt.

Visma Lease a Bike beschikte in de groep der favorieten over een numeriek overwicht, met onder meer Sepp Kuss en Ben Tulett in steun van Vingegaard. Op de steile flanken van de slotklim zette João Almeida als eerste aan. Vingegaard, die vooraf een voorsprong van 44 seconden verdedigde, reageerde alert en plaatste op 1,2 kilometer van de finish een beslissende versnelling. Zijn aanval bleek onhoudbaar voor de concurrentie. “Ik viel op het juiste moment aan, al was het slot van de etappe enorm zwaar,” verklaarde hij na afloop in een persbericht van de ploeg aan onze redactie.



Ploegwerk

Vingegaard benadrukte dat zijn overwinning niet los te zien is van het werk van zijn ploeggenoten. “Niet alleen vandaag, maar de afgelopen drie weken hebben ze fantastisch werk geleverd,” stelde hij vast. De rol van Sepp Kuss, die als tweede eindigde, was daarbij heel belangrijk. “Iedereen heeft keihard gewerkt om dit mogelijk te maken,” aldus Kuss, die de aanval van zijn kopman als “indrukwekkend” omschreef.

De ploegstrategie van Visma Lease a Bike was erop gericht om met meerdere renners in de finale aanwezig te zijn. Die aanpak wierp vruchten af: op het beslissende moment kon Vingegaard rekenen op een ideale uitgangspositie. “We zaten met vijf renners in de groep der favorieten aan de voet van de slotklim, dus de situatie was ideaal,” bevestigde Kuss.

Fysieke vorm

Vingegaard gaf aan zich beter te voelen dan eerder in de Vuelta. “Ik voelde me beter dan in de bergetappes van de afgelopen week,” verklaarde hij. Die fysieke paraatheid stelde hem in staat om de ritzege en de eindwinst veilig te stellen. Zijn derde ritoverwinning in deze Vuelta onderstreept zijn constante vormpeil.

De slotrit naar Madrid geldt als ceremonieel, waardoor Vingegaard zich zonder incidenten tot eindwinnaar zal laten kronen. “Ik hoop zonder problemen door de rit te komen en vervolgens in het rood de finish in Madrid te bereiken,” klonk het nuchter. Daarmee voegt hij de Vuelta toe aan zijn palmares, naast eerdere zeges in de Tour de France.