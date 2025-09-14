Greg Van Avermaet krijgt belangrijke rol voor WK van 2026

Foto: © photonews

Greg Van Avermaet is officieel aangesteld als ambassadeur voor het WK wielrennen 2026 in Montréal. Tijdens de presentatie van het parcours in Brossard lichtte hij zijn rol toe en gaf hij een eerste analyse van het profiel en de kansen voor Belgische renners.

De parcoursvoorstelling vond plaats in het Hotel Escad, gelegen aan de oevers van de Saint-Lawrence in het oostelijke deel van Montréal. Van Avermaet was aanwezig als uithangbord van het evenement, samen met de Canadese ex-renster Karol-Ann Canuel.

Zijn aanstelling als ambassadeur is volgens hem logisch, gezien zijn lange staat van dienst in de Canadese GP’s. “Ik heb hier tien keer gereden en altijd een goede band gehad met de organisatie,” verklaarde hij aan Het Laatste Nieuws.

Twee zeges

Van Avermaet won de GP Montréal tweemaal, in 2016 en 2019, en kent het parcours door en door. Hij benadrukte dat het WK in 2026 grotendeels zal plaatsvinden op het vertrouwde lokale circuit rond Parc du Mont-Royal. “Het is fijn dat renners het parcours al kennen. Dat maakt deze WK-editie anders dan andere, waar het parcours vaak een onbekende factor is,” aldus Van Avermaet.

Het parcours wordt omschreven als veeleisend, met vier beklimmingen binnen een ronde van 12,5 kilometer en een totaal van ruim 4.500 hoogtemeters. Van Avermaet noemt het “een van de zwaarste koersen van het jaar”. De langste helling vergt slechts 4,5 minuut inspanning, wat het profiel geschikt maakt voor klassieke renners met explosieve kwaliteiten.

Volgens Van Avermaet biedt het WK-parcours kansen voor Belgische renners. “Een klassieke renner kan hier zeker scoren, mits hij een topdag heeft,” stelde hij. Hij verwees expliciet naar het feit dat België sinds Eddy Merckx in 1974 geen wereldkampioen meer afleverde op Canadese bodem. “Het zou mooi zijn als we daar in 2026 verandering in brengen,” gaf hij aan.

Symboliek

De keuze voor Montréal als WK-locatie heeft volgens Van Avermaet niet alleen sportieve, maar ook symbolische waarde. Het parcours is herkenbaar, uitdagend en visueel aantrekkelijk. “De aanloopstrook is minder zwaar, maar ideaal om de regio te promoten. De brug naar Montréal zal schitterende tv-beelden opleveren,” merkte hij op.

