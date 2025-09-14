José De Cauwer krijgt "een heel ferme vraag" voorgelegd over Tom Pidcock

José De Cauwer krijgt "een heel ferme vraag" voorgelegd over Tom Pidcock

Tom Pidcock staat voor een belangrijke dag in zijn carrière: zijn eerste podiumplaats in een grote ronde. Sporza-analist José De Cauwer reageert genuanceerd op de vraag of Pidcock een toekomstige eindwinnaar in een grote ronde kan worden.

Tijdens een uitzending van Sporza zaterdag werd José De Cauwer geconfronteerd met een prikkelende vraag van Renaat Schotte. “Is Pidcock een toekomstige winnaar van een grote ronde?”, vroeg de wielercommentator zich af.

Ferme vraag

José De Cauwer noemde dit “een heel ferme vraag” en temperde de verwachtingen door te wijzen op de complexiteit van het hedendaagse peloton. Volgens hem moet men rekening houden met opkomende talenten zoals Del Toro en andere jonge renners die zich aandienen.

De Cauwer benadrukte dat de Tour de France qua koersverloop en intensiteit fundamenteel verschilt van de twee andere grote rondes. “Een Tour wordt al heel anders betwist dan een Vuelta of Giro,” stelde hij. Misschien is hij, zoals Jan Bakelants suggereerde, wel een outsider voor het WK in Rwanda.

Hoewel De Cauwer zich terughoudend opstelde over Pidcocks toekomst als eindwinnaar, was hij wel onder de indruk van diens huidige prestatie. “Drie weken geleden zou ik over een podium met Vingegaard, Almeida en Pidcock gezegd hebben: dat weet ik nog niet,” gaf hij toe.

Andere dynamiek

Het feit dat Pidcock zich tussen deze gevestigde namen heeft weten te plaatsen, noemt hij dan ook “chapeau”, maar tegelijk vermijdt hij de valkuil van overhaaste conclusies. Hij plaatst de prestatie in perspectief en wijst op de dynamiek van het peloton, waarin nieuwe namen snel kunnen opduiken en gevestigde waarden hun dominantie behouden.

Volgens De Cauwer is het niet alleen de fysieke capaciteit van een renner die telt, maar ook de manier waarop een koers wordt gereden. Grote rondes kennen elk hun eigen karakter, en het koersverloop kan bepalend zijn voor wie uiteindelijk bovenaan eindigt. In dat opzicht is het volgens hem nog maar de vraag of Pidcock zich als klassementsrenner zal manifesteren.

