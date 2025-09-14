Mathieu van der Poel reageert op zijn 29ste plek op WK mountainbike

Tijdens het WK mountainbike in Crans Montana kon Mathieu van der Poel geen rol van betekenis spelen. De Nederlander eindigde als 29ste en gaf na afloop aan dat hij al langer signalen voelde dat zijn fysieke belastbaarheid afnam.

Van der Poel begon het WK met een veelbelovende openingsfase. Hij wist vanaf de vijfde startrij snel enkele posities goed te maken en bevond zich al vroeg in de wedstrijd in een achtervolgende groep. Toch bleek al snel dat hij niet over de gewenste vorm beschikte.

“Het was gewoon mijn dag niet,” verklaarde hij na afloop tegenover de NOS. Hoewel de start volgens hem ideaal verliep, kon hij het tempo niet vasthouden en zakte hij gedurende de race steeds verder weg.

Verminderde trainingsbelasting

Van der Poel gaf aan dat hij zich al enige tijd minder belastbaar voelt tijdens trainingen. “Eigenlijk voel ik me al een tijdje niet zo goed,” aldus Van der Poel. Hij ontkende dat hij zich in de eerste ronde had opgeblazen en benadrukte dat zijn fysieke toestand al voorafgaand aan het WK zorgwekkend was.

De nasleep van een longontsteking, opgelopen tijdens de Tour de France, speelt mogelijk nog een rol. “Dat zou nu geen excuus meer moeten zijn, maar ik merk wel dat ik minder aankan op training,” gaf hij toe.

Mentale strijd tijdens de wedstrijd

De fysieke terugval had ook mentale gevolgen. Van der Poel omschreef de wedstrijd als lang en zwaar, waarbij hij zich ondanks de slechte benen probeerde te herpakken. “Mountainbiken is de enige discipline waarbij het dan nog een beetje leuk is om rond te rijden,” zei hij. Hij koos ervoor om de wedstrijd uit te rijden, ondanks het uitblijven van resultaat. “Afstappen verandert ook niets,” voegde hij eraan toe.