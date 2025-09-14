Niet alleen voor Lotte Kopecky: omwille van deze reden wordt het WK van 2026 gigantisch

Het WK van 2026 in Montréal belooft een uitzonderlijke editie te worden. Zowel bij de mannen als de vrouwen wordt een sterke bezetting verwacht, mede dankzij het uitdagende parcours en de omstandigheden rond het WK van dit jaar.

Greg Van Avermaet, voormalig olympisch kampioen en ervaren rot in het peloton, reageerde als ambassadeur van het WK van 2026 positief op het voorgestelde parcours in Montréal. Volgens hem biedt het traject kansen voor Belgische renners zoals Remco Evenepoel en Wout van Aert.

Potentieel

“Het is een parcours dat hen moet liggen,” verklaarde hij tegenover Het Nieuwsblad, waarbij hij de fysieke eisen en het profiel van de route als doorslaggevend beschouwde. Ook bij de vrouwen ziet Van Avermaet potentieel.

Hij noemt expliciet Lotte Kopecky als iemand die baat kan hebben bij dit type inspanning. “Lotte kan deze inspanningen heel goed aan,” aldus Van Avermaet, die verwacht dat haar afwezigheid op het WK van dit jaar haar motivatie voor 2026 zal versterken.

Internationale topbezetting

Een bijkomende factor die de sterkte van het deelnemersveld zal beïnvloeden, is de locatie van het WK van 2025 in Rwanda. Van Avermaet merkt op dat verschillende renners dat kampioenschap links laten liggen. “Door alle afzeggingen naar Rwanda zullen alle toppers in Montréal wel aan de start willen staan,” stelt hij vast.

De verwachting is dat er een uitzonderlijk sterk deelnemersveld zal aantreden. “Niet alleen bij de vrouwen, maar ook bij de mannen zal de bezetting gigantisch groot zijn.” Daarmee onderstreept hij het unieke karakter van het WK 2026.