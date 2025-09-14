Ploegbaas van UAE maakt de rekening van Almeida tegen Vingegaard en benoemt de interne strubbelingen

João Almeida sluit de Vuelta af als tweede in het klassement. Ploegbaas Mauro Gianetti van UAE Team Emirates-XRG blikt terug op de slotfase en benadrukt zowel de groei van Almeida als de professionele inzet van het volledige team.

Mauro Gianetti bevestigt dat UAE Team Emirates-XRG in de etappe van zaterdag alles op alles zette om Almeida in de rode trui te krijgen. “Ons plan was simpel,” verklaart hij bij Eurosport: het peloton vermoeien, de rit winnen en bonificaties verzamelen. Ondanks een sterke collectieve inspanning bleek Jonas Vingegaard uiteindelijk ongenaakbaar. Gianetti erkent dat de Deen “met veel panache” won en noemt hem terecht de verdiende eindwinnaar.

Geen teleurstelling

Toch overheerst bij Gianetti geen teleurstelling. Hij ziet de prestatie van Almeida als een bevestiging van diens progressie. “We hebben bij Almeida een nieuw niveau ontdekt,” stelt hij. Volgens Gianetti nadert de Portugees het niveau van Vingegaard, wat perspectief biedt voor toekomstige grote rondes.



Binnen het team was er ruimte voor meerdere ambities. UAE won zeven etappes, waarbij renners als Ayuso en Vine niet uitsluitend in dienst van Almeida reden. Gianetti benadrukt echter dat dit geen spanningen veroorzaakte. “Uiteindelijk was iedereen professioneel en serieus,” aldus de ploegleider.

Teamdiscipline en individuele ambitie

Ook de beslissing van Ayuso om zijn eigen koers te varen, wordt door Gianetti gerespecteerd. Hij noemt het “zijn beslissing” en plaatst die binnen een bredere visie waarin meerdere renners kansen krijgen. “Winnen is winnen,” vat hij samen.

De tweede plaats in het eindklassement wordt door zowel Almeida als Gianetti beschouwd als een verdienstelijk resultaat. Het toont volgens hen aan dat UAE Team Emirates-XRG competitief is op het hoogste niveau en dat Almeida klaar is om in toekomstige rondes opnieuw mee te strijden voor het podium.