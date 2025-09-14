Visma Lease a Bike mag zich in de handjes wrijven dankzij één naam

Volgens Patrick Lefevere speelt één naam een cruciale rol achter de schermen bij Visma Lease a Bike: ondernemer Robert van der Wallen. Hij zorgt voor financiële stabiliteit als dat nodig is.

Patrick Lefevere stelt vast dat Visma Lease a Bike in financieel woelige tijden kan rekenen op de steun van Robert van der Wallen. “Hij fietst de gaten dicht,” merkt Lefevere op in zijn column in Het Nieuwsblad.

Zegeltjes

Van der Wallen bouwde zijn fortuin op via loyaliteitsprogramma’s in de retailsector, wat hem in Nederland de bijnaam “zegeltjeskoning” opleverde. Lefevere beschouwt Van der Wallen als een mecenas, vergelijkbaar met Zdenek Bakala bij Soudal Quick-Step.



Beide figuren vervullen volgens hem een sleutelrol in de financiële continuïteit van hun respectieve ploegen. “Als mecenas doet Van der Wallen voor Visma wat Bakala voor ons doet,” stelt hij vast. De wielerploegen worden steeds afhankelijker van kapitaalkrachtige individuen.

Gemiste fusie

Lefevere verwijst ook naar een ontmoeting tussen Van der Wallen en Bakala in Praag, in het kader van het One Cycling-initiatief. Volgens hem ontstond daar het idee om samen te bouwen aan een absolute topploeg.

“Twee miljardairs die vaststelden dat ze op dezelfde manier naar de wereld keken,” aldus Lefevere. Die gedeelde visie leidde tot concrete plannen, al stuitte de fusie op weerstand van onder meer fietssponsor Pon, die via Cervélo betrokken is bij Visma. De samensmelting van Jumbo Visma en Quick-Step kwam er uiteindelijk niet.