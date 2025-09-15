📷 "Iemand liet het gebeuren en keek de andere kant uit": Straffe taal over demonstranten in Vuelta

De Poolse renner Michal Kwiatkowski heeft zich op sociale media uitgesproken over de impact van de protestactie die leidde tot de annulering van de slotetappe in de Vuelta. Zijn kritiek richt zich op de verantwoordelijke instanties en de gevolgen voor de wielersport.

Kwiatkowski stelt dat de internationale wielerunie en andere betrokken organisaties te laat hebben ingegrepen. “Als de UCI en de verantwoordelijke instanties niet tijdig de juiste beslissingen konden nemen, dan is het op lange termijn zeer slecht voor het wielrennen dat de demonstranten hun zin hebben gekregen. Je kunt niet doen alsof er niets aan de hand is.”, klinkt het op X.

Precedent

Volgens Kwiatkowski is met deze actie een precedent geschapen. “Vanaf nu is het voor iedereen duidelijk dat een wielerwedstrijd kan worden gebruikt als een effectief podium voor protesten, en de volgende keer zal het alleen maar erger worden, omdat iemand het heeft laten gebeuren en de andere kant op keek.” Hij waarschuwt dat de Vuelta niet het laatste slachtoffer zal zijn van dergelijke acties, en dat de sport zich moet wapenen tegen herhaling.

De Poolse renner toont zich ook bezorgd over de impact op het publiek. “Het is jammer voor de fans die hier kwamen om een prachtig evenement te bekijken.” Hij wijst erop dat de supporters, die vaak van ver komen, geen koers te zien kregen en dat dit het imago van de sport schaadt.

Zelf had hij liever vooraf duidelijkheid gehad. “Persoonlijk had ik liever op voorhand geweten dat de wedstrijd geannuleerd was, dan te worden misleid met de gedachte dat alles in orde zou zijn.”

Onzekerheid binnen het peloton

De abrupte annulering van de slotrit zorgde voor verwarring onder de renners. Velen waren tot het laatste moment in de veronderstelling dat de etappe zou doorgaan. Kwiatkowski’s reactie weerspiegelt de frustratie over het gebrek aan transparantie en communicatie vanuit de organisatie. De onzekerheid tast volgens hem het vertrouwen in de koersleiding aan.