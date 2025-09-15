📷 'Na vertrek Evenepoel: Quick-Step heeft na jaren Specialized een nieuwe fietsleverancier'

Na het aangekondigde vertrek van Remco Evenepoel tekent zich een nieuwe koerswijziging af bij Soudal Quick-Step. Volgens journalist Lukáš Ronald Lukács stapt het team vanaf 2027 over op fietsen van Merida, waarmee een langdurige samenwerking met Specialized wordt beëindigd.

Specialized was zestien jaar lang de vaste fietsleverancier van Soudal Quick-Step. Die samenwerking komt volgens Lukács ten einde. “Vanaf het seizoen 2027 zal Merida de nieuwe fietssponsor zijn van Soudal Quick-Step”, klinkt het op zijn socials.

Nieuwe fase na vertrek kopman

De breuk met Specialized valt samen met het vertrek van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Volgens Lukács leidt zijn transfer niet alleen tot sportieve herschikking, maar ook tot een herziening van commerciële partnerschappen.

Niet alleen bij Quick-Step zijn er materiële wijzigingen op til. Lukács meldt dat ook INEOS Grenadiers hun samenwerking met Pinarello stopzetten. “Vanaf 2027 zal Enve hun nieuwe fietssponsor zijn.” De ploeg zou dan officieel onder de naam Ineos-TotalEnergies gaan rijden. Daarnaast zou Bahrain Victorious al vanaf volgend seizoen overstappen van Merida naar Bianchi, terwijl Q36.5 mogelijk Pinarello als nieuwe leverancier krijgt.

De overstap naar Merida betekent voor Quick-Step een nieuwe technische configuratie. Hoewel het team zich nog niet officieel heeft uitgesproken, wijst de timing op een bewuste keuze om het materiaal te vernieuwen in lijn met de sportieve ambities. De samenwerking met Merida biedt mogelijk nieuwe mogelijkheden op het vlak van aerodynamica en integratie van componenten.

Kledingsponsors en secundaire wijzigingen

Naast de fietsleveranciers zijn ook andere commerciële partners in beweging. EF Education-EasyPost zal volgens Lukács vanaf 2026 overstappen van Rapha naar Assos als kledingsponsor. “Van de andere wijzigingen is alleen bekend dat Assos Rapha vervangt bij EF Education-EasyPost,” aldus Lukács. Deze verschuivingen illustreren de dynamiek van de transferperiode, waarin ook merken en leveranciers van team wisselen.