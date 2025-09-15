Bondscoach Gerben de Knegt maakt analyse van WK mountainbike van Mathieu van der Poel

Bondscoach Gerben de Knegt blikte na afloop van het WK mountainbike in Crans Montana terug op de prestatie van Mathieu van der Poel. Ondanks een bescheiden klassering zag hij positieve elementen in het optreden van zijn renner.

Van der Poel begon het WK mountainbike vanop de vijfde rij, wat hem meteen op achterstand zette ten opzichte van de favorieten. Desondanks viel zijn openingsfase op. “Ik zag een goede start en dat is wel knap,” aldus De Knegt bij Indeleiderstrui.

In de eerste twee rondes schoof Van der Poel op naar de top vijf, een scenario dat volgens De Knegt overeenkwam met de vooraf gehoopte koersontwikkeling. Toch bleek al snel dat de fysieke vorm niet toereikend was om die positie vast te houden. “Het was al snel duidelijk dat hij de benen niet had,” gaf De Knegt aan, iets wat Van der Poel zelf ook aanhaalde.



Lees ook... Mathieu van der Poel doet dubbele aankondiging na WK mountainbike

Fysieke beperkingen

Van der Poel had voorafgaand aan het WK al aangegeven dat hij nog niet volledig hersteld was van een eerdere longontsteking. Volgens De Knegt had hij hem al gewaarschuwd dat de vorm niet optimaal was. “Dan hoop je dat dat een beetje grootspraak is,” gaf hij toe, maar de realiteit bleek anders.

Toch zag De Knegt ook tekenen van herstel. In Les Gets, eerder die week, was Van der Poel fysiek sterker dan in Crans Montana. De Knegt beschouwde dat als een positief signaal, al benadrukte hij dat het niveau van de concurrentie bijzonder hoog lag. Hij verwees daarbij expliciet naar Alan Hatherly, die volgens hem outstanding presteerde en zich opnieuw toonde als wereldkampioen.

Olympische Spelen

De Knegt gaf aan dat Van der Poel graag meer mountainbikewedstrijden zou rijden, maar dat dit moeilijk te combineren is met zijn andere verplichtingen. “Je pakt er ook niet zomaar even een mountainbike-wedstrijd bij,” stelde hij.

Hij benadrukte dat Van der Poel en zijn entourage zich bewust zijn van de noodzaak om het mountainbikegevoel te onderhouden. De Knegt gaf aan dat hij zelf voorstander is van een geleidelijke uitbreiding van het mountainbikeprogramma, zeker met het oog op de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028.